曹西平享壽66歲！ 香蕉回憶：醜八怪是最親切的招呼

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深藝人曹西平昨晚驟然離世，享壽66歲，消息傳出震驚演藝圈，不少後輩紛紛發聲悼念。男星「香蕉」王俊傑今（30）日一早也在臉書寫下長文追思，字裡行間流露對這位直率前輩的不捨與感念。

香蕉坦言，清晨看到新聞時一度不敢相信，他回憶過年期間，還曾在曹西平的店裡打鬧聊天，當時氣氛輕鬆愉快，怎麼也沒想到竟成為最後的回憶。他也直言，自己原以為與曹西平並不熟識，「我不熟識前輩，他也不認識我，這是我原本的認知。」

然而真正的相遇，卻讓香蕉徹底改觀。他回憶第一次走進店裡時，曹西平一見面就大聲喊他「嗶嗶嗶！醜八怪！我知道你啊」，讓他當下又驚又緊張，甚至不敢多說話。後來因為岳母打耳洞、順道買墨鏡，兩人一聊竟超過半個小時，氣氛意外地親切自然。

香蕉這才發現，曹西平不僅認得他，甚至是長期關注他的近況，從結婚生活、與李炳輝的互動，到每次工作後的分享動態，曹西平都默默看在眼裡、給予支持。他也回想，自己其實只曾在《綜藝大熱門》後台與曹西平短暫碰過一次面，僅是點頭致意，沒想到那句被罵的「醜八怪」，竟是對方最真誠、最親切的打招呼方式。

香蕉感性寫道，曹西平曾不只一次對他叮嚀：「孝順善良的人運氣不會差」、「要賺錢養家，好好照顧太太」，這些話他會記一輩子。他形容曹西平是一個「有什麼說什麼、完全沒有心機的人」，每天無所畏懼地做自己，隨遇而安地生活，卻在不經意間，用最直接的方式關心著後輩。

事實上，曹西平過去曾多次參與三立《綜藝玩很大》錄製，被稱為「西平獸」，KID稍早也在Instagram以黑底白字寫下「玩很大永遠的西平獸，皮馬賽，一路好走」，短短一句，道盡不捨。

香蕉最後寫下祝福：「善良的前輩，願沒有任何病痛，真心希望在彼端，一樣自在做自己。」也讓不少網友看了鼻酸，紛紛留言緬懷這位嘴硬心軟、真性情的資深藝人。

