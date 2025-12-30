自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

曹西平享壽66歲！ 香蕉回憶：醜八怪是最親切的招呼

藝人香蕉（左1）發文悼念前輩曹西平（右1）。（翻攝IG）藝人香蕉（左1）發文悼念前輩曹西平（右1）。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深藝人曹西平昨晚驟然離世，享壽66歲，消息傳出震驚演藝圈，不少後輩紛紛發聲悼念。男星「香蕉」王俊傑今（30）日一早也在臉書寫下長文追思，字裡行間流露對這位直率前輩的不捨與感念。

香蕉坦言，清晨看到新聞時一度不敢相信，他回憶過年期間，還曾在曹西平的店裡打鬧聊天，當時氣氛輕鬆愉快，怎麼也沒想到竟成為最後的回憶。他也直言，自己原以為與曹西平並不熟識，「我不熟識前輩，他也不認識我，這是我原本的認知。」

然而真正的相遇，卻讓香蕉徹底改觀。他回憶第一次走進店裡時，曹西平一見面就大聲喊他「嗶嗶嗶！醜八怪！我知道你啊」，讓他當下又驚又緊張，甚至不敢多說話。後來因為岳母打耳洞、順道買墨鏡，兩人一聊竟超過半個小時，氣氛意外地親切自然。

香蕉這才發現，曹西平不僅認得他，甚至是長期關注他的近況，從結婚生活、與李炳輝的互動，到每次工作後的分享動態，曹西平都默默看在眼裡、給予支持。他也回想，自己其實只曾在《綜藝大熱門》後台與曹西平短暫碰過一次面，僅是點頭致意，沒想到那句被罵的「醜八怪」，竟是對方最真誠、最親切的打招呼方式。

香蕉感性寫道，曹西平曾不只一次對他叮嚀：「孝順善良的人運氣不會差」、「要賺錢養家，好好照顧太太」，這些話他會記一輩子。他形容曹西平是一個「有什麼說什麼、完全沒有心機的人」，每天無所畏懼地做自己，隨遇而安地生活，卻在不經意間，用最直接的方式關心著後輩。

事實上，曹西平過去曾多次參與三立《綜藝玩很大》錄製，被稱為「西平獸」，KID稍早也在Instagram以黑底白字寫下「玩很大永遠的西平獸，皮馬賽，一路好走」，短短一句，道盡不捨。

香蕉最後寫下祝福：「善良的前輩，願沒有任何病痛，真心希望在彼端，一樣自在做自己。」也讓不少網友看了鼻酸，紛紛留言緬懷這位嘴硬心軟、真性情的資深藝人。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中