走過輝煌年代 曹西平最後人生仍惦記演藝圈

曹西平不幸在家中過世，享壽66歲。（翻攝自曹西平臉書）

文／林南谷

資深藝人曹西平傳出不幸在家中過世，享壽66歲，他生前臉書最後發文，29日凌晨3時34分以「有責任感的人才會焦慮」為開頭吐露真實心聲，回憶與曹西平認識約莫在3年多前，因撰寫即時新聞開始變熟，這些日子以來，我們都透過私訊互動聊天但從未謀面，儘管如此，卻像極了認識10多年好友，曹西平總是俏皮說：「謝謝你關心老藝人。」

這幾年即時新聞當道，媒體瘋搶點閱率，曹西平當然也知道，2年多來，只要寫到有關他的新聞，我都在第一時傳給他，曹西平總是很快回覆：「謝謝你。」1分鐘後，他又會再留言：「已經分享了。」

接著翻開曹西平臉書粉絲專頁，每一回他都不厭其煩分享報導，然後在下方懇請每位網友粉絲幫忙按讚同時分享，多年來始終如一，2025年最後12月，我替他撰寫多則即時新聞，曹西平也是一如往常開心說「分享了」，儘管只是簡單短短一個動作，卻能感受他發自內心，讓我始終掛念在心。

這段日子，曹西平常虧自己已離開娛樂圈，其實他還是非常關心演藝動態，尤其是他那個年代的頂尖藝人，幾個月前日本資深歌手中森明菜被大篇幅報導，他認真地這樣形容：「中森明菜當年真的太紅，是偶像派代表人物，很多人無法跟她相比，每首歌曲幾乎都得獎，更多藝人還喜歡模仿她的穿著跟唱腔。」他歡喜雀躍形容中森明菜，至今讓記者留下深刻印象。

聊完中森明菜，曹西平也不忘感謝媒體關心所剩不多的資深偶像歌星，其實，曹西平這句話說的人，就是他自己，接著又聽到他嘟嘴說：「我們這裡不尊重資深藝人，不像日本、韓國非常重視，因為資深藝人替演藝圈貢獻一輩子青春啊！」感嘆在台灣，很多老藝人都被調侃，話語中盡是無奈。

曾走過演藝圈最輝煌年代，曹西平慶幸自己經歷那些過程，他在離開前還是很關心媒體動態，感念大家沒忘了老藝人，在人生最後時刻仍謙說「謝謝你」，更常告誡我：「老藝人就要有老藝人的樣子。」我會永遠懷念他，「謝謝曹哥。」

