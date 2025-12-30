林俊傑認愛網紅七七天王天后齊祝福 阿信向周董訂兩桶珍奶有原因

林俊傑（右二）認愛網紅女友七七（左），收到許多天王天后祝福。（翻攝自臉書）

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲歌王「JJ」林俊傑昨（29日）趁著為母親慶祝70大壽，超罕見讓網紅女友「七七」同框曝光，不只網友驚喜討論，演藝圈眾多天王天后也發聲祝福，五月天主唱阿信則開玩笑說要向「周董」周杰倫訂兩桶奶茶送給JJ，原因也很搞笑。

看到JJ為母親祝壽，順便放閃公開女友同框合照，天王好友「周董」周杰倫特別留言：「幸福快樂喔！」JJ則回應：「謝謝你兄弟。」另外阿信則留言：「下次慶生，奶茶我會多帶一桶！」JJ也笑回：「一言為定。」阿信並開玩笑標記周董，還加上打電話圖案笑說：「老闆，我要訂購兩桶奶茶。」

林俊傑（右）曾在慶生時收到阿信代周董送上的珍奶，左為蔡健雅。（翻攝自臉書）

阿信會提到奶茶，主要是過去上綜藝節目時，阿信曾代表周董送上一大桶珍奶給JJ，還開玩笑跟JJ說，他回家後喝完可以在社群分享，當時網友笑封周董、阿信和JJ是「奶茶三兄弟」，這次看到JJ公開女友和他爸媽同框照片，阿信才會開玩笑說以後幫JJ慶生，要多帶一桶奶茶，畢竟現在JJ身邊多了一位甜蜜女友。

眾多金曲歌后、歌王都向林俊傑表達祝福。（翻攝自IG）

另外金曲歌后A-Lin也留言祝福JJ：「哇嗚恭喜！太甜蜜了。」也祝福JJ母親：「阿姨生日快樂。」另一位金曲歌王蕭敬騰則留言：「幸福快樂，甜蜜蜜，媽媽生日快樂。」JJ回應：「謝謝你，bro。」和JJ同為新加坡歌手的孫燕姿也祝福他：「幸福快樂！」JJ也開心回應：「Thank You！」

