曹西平猝逝享壽66歲 KID黑底白字悼念玩很大「西平獸」

曹西平在《綜藝玩很大》玩遊戲賣力相當敬業，被稱為西平獸。（資料照；三立提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕66歲資深藝人曹西平今（30日）傳出猝逝消息，震驚演藝圈。向來以敢言、直率著稱的他，生前經常透過臉書針砭時事、點評圈內現況，對後輩要求嚴格卻也不吝照顧，是不少藝人心中又敬又怕的前輩。

眾多後輩之中，曹西平難得公開多次稱讚藝人「KID」林柏昇。他曾分享一封KID親筆寫下的感謝信，直言對方與螢光幕前瘋狂形象不同，私下其實相當真誠、有禮，也願意虛心受教。曹西平當時就感性表示，雖然常罵、常虧KID，但對方依舊主動聯繫、寫訊息、通電話，「這就是有心」，語氣中滿是疼愛。

請繼續往下閱讀...

曹西平過去一段時間常與KID一同錄製三立節目《綜藝玩很大》，因在節目中過於投入、拚命闖關，被觀眾暱稱為「西平獸」。他與KID在節目中時常因勝負與任務較勁，甚至一度情緒激動，但兩人真性情的互動反而成為節目亮點，深受觀眾喜愛。

稍早KID得知噩耗後，震驚之餘也在社群平台Instagram發出黑底白字貼文悼念，簡短寫下：「玩很大永遠的西平獸，皮馬賽，一路好走。」字句不多，卻道盡不捨。

事實上，KID過去曾親筆寫信感謝曹西平長期以來的支持與照顧，信中提到，正是因為曹西平的真心與直言不諱，讓他格外敬重，也承諾未來仍會虛心接受指導。當時曹西平看完後不僅寫下長文回應，大讚「沒有白疼他」，還不改毒舌本色，笑虧對方字跡潦草，幽默互動讓不少粉絲會心一笑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法