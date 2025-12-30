自由電子報
娛樂 最新消息

麗寶跨年演唱會動員160名警力 交管路線公布

2026 包你發麗寶跨年演唱會，卡司陣容有金曲歌王 王識賢、金曲歌后waa魏如萱等人。（麗寶樂園度假區提供）2026 包你發麗寶跨年演唱會，卡司陣容有金曲歌王 王識賢、金曲歌后waa魏如萱等人。（麗寶樂園度假區提供）

〔記者張軒哲／台中報導〕跨年活動安排了嗎？2026 麗寶跨年演唱會明晚登場，台中市政府警察局大甲分局今日指出，強化維安與交通疏導措施，另動員超過160名保全與駐衛警，確保參與民眾能安心、順暢地迎接新年。

近期「台北1219襲擊事件」引起恐慌，大甲警方今日指出，將與主辦單位麗寶度假區、三立電視聯手建構高規格防護網，除轄區警民力外，另動員超過160名保全與駐衛警，統由警方針對防踩踏、人潮疏散進行專業訓練。

活動會場並於制高點設置監控系統，全方位掌握現場動態，並派員攜帶手持金屬探測器巡邏，針對可疑行李、背包加強查察刀械與爆裂物，另為預防突發狀況，除規劃應變小組及時應處並預置快打部隊，可立即處置各類狀況，並由主辦單位增設大型照明器材，確保夜間活動無安全死角。

麗寶跨年晚會進場替代道路示意圖。（大甲警方提供）麗寶跨年晚會進場替代道路示意圖。（大甲警方提供）

麗寶跨年演唱會採自由入場，預期車潮將湧現。警方建議避開導航建議的「國1后里交流道」，改走以下替代道路：

進場路線可選擇「國道1號：由后里交流道下，遇壅塞可左轉眉山路，繞行甲后路、月眉東路進入園區」或「國道4號（最推薦）：經國4下神岡交流道，接后神路、月眉東路一段直達會場」；散場路線建議利用后神路接國道4號，再轉接國道1號或3號。

大甲分局呼籲民眾，跨年活動期間警方將加強麗寶樂園周邊道路稽查取締，請民眾將車輛停放於麗寶樂園專用停車場，現場將有警力、義交維持秩序，請遵從指揮以維持動線通暢，度過跨年之夜。

