（影音）《來電50》老戰友曹西平驟逝 何篤霖悲痛發聲

何篤霖稍早開直播泛淚表示生命就像列車，並說：「生命是公平的，每個人都會經歷，就像列車，下車就掰掰了。」（翻攝自何篤霖臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深藝人曹西平29日晚間驚傳驟逝，享壽66歲，當年與他共同主持經典綜藝節目《來電50》的何篤霖，一早在溫哥華開直播，底下一大票網友留言告訴他曹西平過世噩耗，當下何篤霖強忍悲痛發聲：「生命就像列車。」

其實何篤霖開直播時，應該已知悉老戰友曹西平過世消息，直播中，他泛淚表示生命就像列車，「生命是公平的，每個人都會經歷，就像列車，下車就掰掰了。」並感嘆每個人最終都會下車，但仍盼望好友們能注意健康，平安一起玩久一點，「大家一起晚一點下車。」

新北市消防局昨晚獲報三重區一名男子倒在房內，消防員會同警方到場，發現死者平躺臥室地板，身體浮腫、明顯死亡，在場者為死者乾兒子、34歲吳姓男子，他透露死者為藝人曹西平，警消也吃了一驚。

吳男透露這幾天出國，回家時問候曹西平，說「我回來了…」，未料沒有反應，一看赫見曹西平倒在臥室，一動不動，連忙報案求助，警方勘驗沒有明顯外傷、排除外力介入，請示檢方後，將排定刑事相驗釐清死因。

相關影片：〈影片取自何篤霖臉書，如遭移除敬請見諒〉

