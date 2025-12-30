自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

日本對比就是西城秀樹！ 醫憶偶像曹西平

曹西平29日晚間10時傳出在家猝逝，享壽66歲。（翻攝自曹西平臉書）曹西平29日晚間10時傳出在家猝逝，享壽66歲。（翻攝自曹西平臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕資深藝人曹西平29日晚間10時傳出在家猝逝，享壽66歲，衛福部草屯療養院醫師沈政男今（30）日一早在臉書發文，感嘆歲末年終聽聞兒時偶像消逝消息，不免唏噓，「要過年了，大家彼此多多關心，相互扶持，一起迎接更美好的一年！」

沈政男在發文描述1982年出道的曹西平，以唱跳歌手身分聞名，當時同類型的歌手還有跟他齊名的包偉銘，2人一直到現在都還偶爾出現在螢光幕.....曹西平以一首〈熱情的姑娘〉帥氣活潑，舞步精湛，吸引好多歌迷。

年輕時的西城秀樹非常帥氣，迷倒大批女歌迷。（翻攝自網路）年輕時的西城秀樹非常帥氣，迷倒大批女歌迷。（翻攝自網路）

話鋒一轉，沈政男憶及當時曹西平等人的唱跳歌手出現，代表曹西平的日本對比就是西城秀樹，「那年代的同類型男歌手，我們這一輩都還記得，還有陽帆與稍後的徐乃麟，只不過他們一直在藝壇保持能量，至今仍是走紅，主因在於找到了主持節目的另一個專長。」

發文中，沈政男透露當下聽了曹西平歌曲，還有一首〈九月的星空〉，感嘆很快地，到了1985年以後，歌壇又吹起了一陣變革之風，「曹西平等唱跳歌手一下子又被超越了，這是很殘酷的生存競爭。」

沈政男臉書全文

驚聞資深歌手曹西平突然過世！這陣子在臉書上，陸續都還間接看到他的發文，只不過隱約都浮泛著一絲對人生與生活的感嘆與無奈罷了，尤其當他吃著簡單的食物，卻發出好吃的讚嘆聲，或者對時事表現出一貫的有些搞笑的假怒，反而更能體會到背後有一股振作自己的企圖。
看了他的臉書，以為他在台中一中附近有一個耳洞店，那個耳洞店的營業項目相當新潮與豐富，讓我開了眼界，但原來，是他的乾兒子還是誰所經營。
曹西平是一九八二出道，以唱跳歌手身分聞名，當時同類型的歌手還有跟他齊名的包偉銘，兩人一直到現在都還偶而出現在螢光幕，但也實質上都是早已退隱。包偉銘就一首〈跑！向前跑〉，而曹西平相對地，也是一首〈熱情的姑娘〉，都是帥氣活潑，舞步精湛，吸引了好多歌迷。他們崛起的背景是後校園民歌時代，台灣經濟開始起飛，大家需要更多流行曲風，而日本流行音樂也在這時傳進來了台灣，於是有了曹西平等唱跳歌手的出現，曹西平的日本對比就是西城秀樹。那年代的同類型男歌手，我們這一輩都還記得，還有陽帆與稍後的徐乃麟，只不過他們一直在藝壇保持能量，至今仍是走紅，主因在於找到了主持節目的另一個專長。
曹西平與包偉銘是不是都是長期單身？曹西平就跟爸媽一起住，許多單身者都是如此，跟爸媽感情很好，於是在爸媽過世以後，就會更加感到孤獨與空虛，這從曹西平的發文，屢屢回味爸媽在世的往昔時光可以清楚感受。
爸媽過世以後，一個人的人要怎麼過日子？有伴侶，有朋友，有老同學老同事，或許也有家族親戚，不管如何，還是要找到支持與寄託的力量。
剛聽曹西平的歌，還有一首〈九月的星空〉啦！很快地，到了一九八五以後，歌壇又吹起了一陣變革之風，曹西平等唱跳歌手一下子又被超越了，這是很殘酷的生存競爭。
歲末年終，聽聞兒時偶像消逝的消息，不免吁噓。要過年了，大家彼此多多關心，相互扶持，一起迎接更美好的一年！

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中