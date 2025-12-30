夫妻同台掀風波！ 張杰演唱會直球回應：先成為一個好男人

謝娜（右）與張杰育有三名女兒。（資料照;

翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國歌手張杰與主持人、演員謝娜於2011年結婚，婚後育有三名女兒，多年來形象恩愛穩定，被視為演藝圈的模範夫妻。然而，近期卻因張杰邀請妻子擔任演唱會嘉賓一事，意外引發部分粉絲不滿，甚至掀起爭議。

張杰今年在澳門舉辦三場跨年演唱會，演出前夕，一段他與謝娜一同彩排的影片在網路上流出，隨即引發部分粉絲反彈。有人質疑工作室未事先公告謝娜將以雙人舞嘉賓身分登台，認為此舉影響粉絲的知情權與購票選擇，並直言自己購票的目的，是為了欣賞張杰的音樂實力，而非觀看夫妻互動。

請繼續往下閱讀...

面對爭議，張杰在29日首場演唱會上親自回應。他在舞台上進行近九分鐘的獨白，語氣誠懇，坦言自己除了歌手身分之外，也是一個有家庭的人。他表示，在擁有家庭之前，自己與所愛之人已攜手走過漫長的歲月，一路上有祝福，也難免遇到不理解的聲音。

他始終認為，在成為歌手之前，必須先成為一個好男人。因此，他創作並演唱〈愛人啊〉這首歌，每當唱起來，腦海中浮現的，始終是陪伴自己多年的妻子謝娜，「我心裡想到的，就是我一直愛著的那個人，我的娜娜。」一席話引來全場掌聲。

相關事件在網路上持續發酵，不少網友也為張杰發聲，認為外界反應過度，有人直言：「老婆都被說成『無關人員』，那粉絲又算什麼關係？」也有人指出，兩人已結婚十多年、育有三個孩子，謝娜以嘉賓身分登台合情合理；更有聲音認為，部分粉絲過度介入藝人私生活，模糊了支持與干涉之間的界線。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法