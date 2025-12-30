自由電子報
娛樂 最新消息

66歲曹西平驚傳離世！生前才嘆「藝人真的很可憐」 出道逾40年看透人世處境

曹西平驚傳辭世噩耗，享壽66歲。（翻攝自臉書）曹西平驚傳辭世噩耗，享壽66歲。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕曹西平今（30日）驚傳辭世噩耗，享壽66歲！台灣2天前才發生一場全台有感地震，他當時才在臉書粉專表示「一切交給老天爺的安排。」豈料，乾兒子29日深夜10時許報案表示曹西平在家中因疾病過世，救護人員到場確認已明顯死亡多時，經家屬同意不送醫，現場後續交由警方處理。曹西平突如其來的噩耗，讓外界再度回看他生前多次對演藝圈與人生處境的沉重吐露。

曹西平闖蕩演藝圈逾40年，早早看透人生大小世事，回顧6月時他曾發文感嘆「藝人真的很可憐」，直言不紅時沒人記得，紅了卻被翻出陳年往事，外界總以為藝人有名氣就等於賺大錢，實際上一部戲能拿到的酬勞「少得可憐」，空有名氣卻沒有錢，他因此強調藝人不是家裡的提款機，自己同樣需要生活，字裡行間盡是長年在圈內打拚的無奈。

此外，曹西平更提到家庭與藝人身分的衝突，直言只要藝人不幫忙家人就被指責忘恩負義，就算幫了再多也未必有人看見。最後，他仍感嘆人生短暫，做不成家人也不要成仇人，翻臉時什麼難聽的話都說得出口，並無奈寫下「藝人很可憐，人家講什麼就要回應什麼，不回應都不行，活著真辛苦」，如今再讀，更顯沉重。

