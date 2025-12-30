自由電子報
娛樂 最新消息

林俊傑認愛有端倪！穿情侶裝遊美全被拍 秘戀畫面再被翻出

林俊傑（左）上月被目擊現蹤洛杉磯約會，畫面中的長髮女子更被認定就是七七。（組合照，翻攝自微博）林俊傑（左）上月被目擊現蹤洛杉磯約會，畫面中的長髮女子更被認定就是七七。（組合照，翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「JJ」林俊傑昨（29日）親口認愛中國正妹網紅「七七」，相隔15年再度公開承認戀情，立刻引發關注。事實上，這段感情早在年初就被外界捕捉蛛絲馬跡，不僅屢次傳出曖昧線索，上月他在美國與長髮女子同行，更被指身穿情侶裝的畫面，如今也被視為早已露餡的關鍵一幕。

回顧時間線，林俊傑於年初傳出與小21歲的中國網紅七七秘戀發展出戀情，當時雙方皆未正面回應，但相關消息已在網路流傳。直到11月，林俊傑現身美國洛杉磯又被目擊，身旁更多了一名身材高挑的長髮女子，雙方穿著風格相近被指是穿情侶裝，2人的互動也格外顯得自然又甜蜜，當時的親密畫面也立刻被拍下，隨即在網路上引起熱烈討論。

儘管林俊傑並未對此出面說明，但隨後卻在IG限時動態罕見轉發一段心靈語錄，被視為對緋聞的隔空回應，也讓討論持續延燒，該段語錄寫道「Someone asked me why I cut some people off without a word. I replied: They know what they did. No need to explain.」（有人問我為什麼會默默與某些人斷聯，我答道：他們知道自己做了什麼，不需要我多解釋。）

由於，林俊傑該趟美國行與七七傳出緋聞的時間點高度吻合，當時網友及粉絲們也普遍將該名女子的身份直接與七七聯想在一起。如今，隨著林俊傑親口正式認愛七七，回頭再看這段發文與美國同行的親密畫面，外界也認為這段戀情其實早已有跡可循。

點圖放大body

