娛樂 最新消息

（專訪）7次合作終於交往！初孟軒私下兄妹相稱 雷嘉汭感謝「他很保護我」

雷嘉汭（左）、初孟軒7度合作，總算升格當戀人，但《詭鄉》中浪漫吻戲的背後，竟是笑場連連。（一群獨角鯨娛樂提供）雷嘉汭（左）、初孟軒7度合作，總算升格當戀人，但《詭鄉》中浪漫吻戲的背後，竟是笑場連連。（一群獨角鯨娛樂提供）

〔記者廖俐惠／專訪〕初孟軒、雷嘉汭去年合作台劇《八尺門的辯護人》有緣無份，今年在電影《詭鄉》終於心意相通，首度升格戀人，其實兩人已經合作7次，感情要好，私下也以「兄妹」相稱，讓兩人在拍攝親密戲時，不用花太多時間培養默契，溝通順暢，只怕笑場。

首次合作是在2019年底，初孟軒、雷嘉汭都還是演藝圈新人，還以為只是拍拍廣告，抱著「有一天如果能拍戲就好了」的心情期待著，如今卻一同出現在大銀幕上，讓他們異口同聲直呼「沒想到」。

雷嘉汭（左）、初孟軒在《詭鄉》中有不少親密戲，兩人不尷尬只怕笑場。（記者胡舜翔攝）雷嘉汭（左）、初孟軒在《詭鄉》中有不少親密戲，兩人不尷尬只怕笑場。（記者胡舜翔攝）

初孟軒、雷嘉汭在電影《詭鄉》中分別飾演歸國子女李昂和神祕女子小文，兩人在片中大談「人鬼戀」，這也是合作7次以來最親密的一次，雷嘉汭笑說：「畢竟之前不是愛不到，就是不干我的事，我們的磨合不是不好的磨合，而是如何調整自己不會笑場，因為真的太熟了！」

初孟軒（左）、雷嘉汭受訪時不停打鬧、吐槽，看得出多年來培養出的好感情。（記者胡舜翔攝）初孟軒（左）、雷嘉汭受訪時不停打鬧、吐槽，看得出多年來培養出的好感情。（記者胡舜翔攝）

雷嘉汭分享，有時候演員想讓對方安心，反而變得不自然，導致鏡頭上有隔閡，但因為與初孟軒認識多年，私下也有交情，稍微講一下就OK，比起「不好意思」掛嘴邊，「互相吐槽」、「開玩笑」來化解緊張尷尬，才是兩人的溝通方式。初孟軒認同：「因為這部戲比較壓抑，我們兩個角色都有困難要去突破，開開玩笑讓現場比較輕鬆。」

雷嘉汭在《詭鄉》中扮相驚人，嚇壞初孟軒。（一群獨角鯨娛樂提供）雷嘉汭在《詭鄉》中扮相驚人，嚇壞初孟軒。（一群獨角鯨娛樂提供）

雷嘉汭也分享，有一場躺在初孟軒身上並觸摸的橋段，她就幽默的說：「欸你流汗囉！」儘管如此，雷嘉汭發現初孟軒還是有紳士的地方，像是兩人躺在沙發上纏綿，初孟軒偷偷將毛毯蓋在只身著背心的雷嘉汭身上，所以摸的不是皮膚而是毛毯，「我覺得他還是有禮貌的舉動，自己保有那樣的意識在，有在保護我。」初孟軒強調，儘管好的溝通不需要拐彎抹角，不過自己很注重禮貌，在觸碰對方前絕對會說一聲。

初孟軒在《詭鄉》中罕見展現陰鬱形象。（一群獨角鯨娛樂提供）初孟軒在《詭鄉》中罕見展現陰鬱形象。（一群獨角鯨娛樂提供）

初孟軒這次飾演的李昂，感情上也算個渣男，他受訪澄清，自己對感情十分忠貞，不過兩人的共通點可能是「很懂得欣賞別人的優點」，只要愛著對方，一切都沒關係、一切的阻礙都可以突破，就像片中李昂看著小文「他在我眼裡是最漂亮的」。而初孟軒戲外則把雷嘉汭視作十分要好的妹妹，一起吃飯、打羽毛球都是日常，雷嘉汭則笑說「我有問題的時候會叫他哥」。

形象陽光的初孟軒，與陰鬱的李昂相差甚遠，初孟軒不怕壓抑的情緒纏身，反而覺得這是身為演員應該要感受到，否則無法呈現出「真實」。雷嘉汭則是接拍幾部恐怖片，被封為「新生代鬼后」，她透露家人其實都叫她不要再拍恐怖片，不過最後還是會尊重她的決定，更會為了她進戲院支持給予鼓勵。

兩人都是備受期待的年輕演員，雷嘉汭想接觸阿茲海默症題材的作品，「我發現在生病的過程中，最痛苦的其實是家人，希望可以演到這樣的角色，給陪病者鼓勵。」初孟軒是運動健康科學系畢業，也有訓練員的身分，一直很希望能夠接觸到體育、運動等角色，棒球電影也很OK，願意接受挑戰。《詭鄉》可在Ztor.串流平台看得到。

body

