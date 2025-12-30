林俊傑認愛中國網紅「回家見爸媽」 新戀情早被抓包關鍵破綻

〔記者邱奕欽／台北報導〕「JJ」林俊傑昨（29日）親口大方認愛，情牽對象正是中國網紅「七七」，也是他相隔15年後再度公開承認戀情。其實，林俊傑熱戀七七早在年初就露出關鍵破綻，被外界捕捉到蛛絲馬跡，不過2人面對這段戀情皆小心翼翼，雙方始終未給出正面回應，如今隨著林俊傑親口官宣才正式為這段戀情定調，更讓不少粉絲開心直喊「終於等到了！」

44歲林俊傑這段戀情最早在今年2月就曾被傳出，來自中國廣東省的23歲七七外型亮眼，除了是一名網紅之外，更身兼模特兒身分，IG擁有約20萬名粉絲追蹤，過往貼文更曾獲「千億富少」王思聰按讚，引發高度關注。當時消息指出，林俊傑2023年底在友人牽線下認識七七，去年12月在新加坡舉辦演唱會時，甚至特別為她安排在第一排的座位，直至今年1月更被目睹共遊紐西蘭，同行者還包括好哥們懷秋。

回顧林俊傑上一段公開承認的戀情，已是2010年的往事，當時他與模特兒陳立泠多次被目擊約會，卻始終低調，直到年底才在節目上鬆口認愛，交往約9個月便分手，也成為他出道以來唯一一次公開承認的感情。如今，林俊傑相隔15年再度正面回應戀情，更將七七直接帶回家見父母，情感狀態大轉彎，粉絲與網友多以祝福看待，也期待他在音樂事業之外，能迎來屬於自己的幸福篇章。

