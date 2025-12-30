井浦新住台灣3個月狂聽伍佰！感性告別「有美麗夕陽的小島」

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本知名男星井浦新從今年10月起開始po出許多台灣街景照，還前往阿里山看夕陽，體驗台灣生活。昨天（29日）深夜，他在IG透露3個月的拍攝轉瞬即逝，在翻看照片的同時，再次感嘆阿里山的星光真的很美，也稱台灣是一座擁有美麗夕陽的小島。

井浦新全副武裝，等待日出。（翻攝自井浦新IG）

井浦新前往阿里山冒險。（翻攝自井浦新IG）

井浦新自10月曬出與日本導演白石和彌一起在台中觀賞音樂祭照片後，就被懷疑是與玉澤演一起在台灣拍戲，不過消息並未獲得證實，只知道他這兩個月來陸續曬出許多在台灣的照片，包括前往台中頭嵙山、嘉義阿里山、台南街道、台南鹽田，有一天還開直播，紀錄下登頂大塔山的過程。

井浦新擁抱大自然，心曠神怡。（翻攝自井浦新IG）

井浦新對植物充滿興趣。（翻攝自井浦新IG）

井浦新前往台南鹽田。（翻攝自井浦新IG）

熱愛植物以及拍攝的井浦新，在IG曬出一張張美如畫的照片，包括阿里山的夕陽、阿里山的星空，他曾發文：「為了親眼看到這片朝霞與日出，我踏上前往阿里山的旅程。阿里山五大奇景有著我喜歡的元素，一直想用這雙眼睛去親眼目睹，這是我在台灣生活數個月以來，對我個人來說的重頭戲。」

井浦新看著夕陽，感嘆台灣是有著美麗夕陽的島嶼。（翻攝自井浦新IG）

27日他再度曬出台灣夕陽美照，感嘆：「這是夕陽如此美麗的島嶼，今天格外觸動我的心，謝謝，感覺稍微被夕陽拯救了。」甚至連音樂搭配的都是伍佰的歌曲《淚橋》，之前還曾經用過《Last Dance》，甚至是滅火器樂團的歌曲。

昨天晚上，他再度發出阿里山，表示：「轉瞬即逝，3個月拍攝真的很長，發生了很多事，那些耀眼日子的回憶，翻看照片想念的夜晚，阿里山的星空真的是很漂亮啊～」井浦新一篇篇關於台灣的發文，讓台灣網友感受到滿滿真心，直呼「我被他療癒到了」、「謝謝你喜歡台灣」。

井浦新也前往台南街道探訪。（翻攝自井浦新IG）

井浦新昨天發文，宣布在台灣3個月的拍攝告一段落。（翻攝自井浦新IG）

