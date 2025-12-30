自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

井浦新住台灣3個月狂聽伍佰！感性告別「有美麗夕陽的小島」

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本知名男星井浦新從今年10月起開始po出許多台灣街景照，還前往阿里山看夕陽，體驗台灣生活。昨天（29日）深夜，他在IG透露3個月的拍攝轉瞬即逝，在翻看照片的同時，再次感嘆阿里山的星光真的很美，也稱台灣是一座擁有美麗夕陽的小島。

井浦新全副武裝，等待日出。（翻攝自井浦新IG）井浦新全副武裝，等待日出。（翻攝自井浦新IG）

井浦新前往阿里山冒險。（翻攝自井浦新IG）井浦新前往阿里山冒險。（翻攝自井浦新IG）

井浦新自10月曬出與日本導演白石和彌一起在台中觀賞音樂祭照片後，就被懷疑是與玉澤演一起在台灣拍戲，不過消息並未獲得證實，只知道他這兩個月來陸續曬出許多在台灣的照片，包括前往台中頭嵙山、嘉義阿里山、台南街道、台南鹽田，有一天還開直播，紀錄下登頂大塔山的過程。

井浦新擁抱大自然，心曠神怡。（翻攝自井浦新IG）井浦新擁抱大自然，心曠神怡。（翻攝自井浦新IG）

井浦新對植物充滿興趣。（翻攝自井浦新IG）井浦新對植物充滿興趣。（翻攝自井浦新IG）

井浦新前往台南鹽田。（翻攝自井浦新IG）井浦新前往台南鹽田。（翻攝自井浦新IG）

熱愛植物以及拍攝的井浦新，在IG曬出一張張美如畫的照片，包括阿里山的夕陽、阿里山的星空，他曾發文：「為了親眼看到這片朝霞與日出，我踏上前往阿里山的旅程。阿里山五大奇景有著我喜歡的元素，一直想用這雙眼睛去親眼目睹，這是我在台灣生活數個月以來，對我個人來說的重頭戲。」

井浦新看著夕陽，感嘆台灣是有著美麗夕陽的島嶼。（翻攝自井浦新IG）井浦新看著夕陽，感嘆台灣是有著美麗夕陽的島嶼。（翻攝自井浦新IG）

27日他再度曬出台灣夕陽美照，感嘆：「這是夕陽如此美麗的島嶼，今天格外觸動我的心，謝謝，感覺稍微被夕陽拯救了。」甚至連音樂搭配的都是伍佰的歌曲《淚橋》，之前還曾經用過《Last Dance》，甚至是滅火器樂團的歌曲。

昨天晚上，他再度發出阿里山，表示：「轉瞬即逝，3個月拍攝真的很長，發生了很多事，那些耀眼日子的回憶，翻看照片想念的夜晚，阿里山的星空真的是很漂亮啊～」井浦新一篇篇關於台灣的發文，讓台灣網友感受到滿滿真心，直呼「我被他療癒到了」、「謝謝你喜歡台灣」。

井浦新也前往台南街道探訪。（翻攝自井浦新IG）井浦新也前往台南街道探訪。（翻攝自井浦新IG）

井浦新昨天發文，宣布在台灣3個月的拍攝告一段落。（翻攝自井浦新IG）井浦新昨天發文，宣布在台灣3個月的拍攝告一段落。（翻攝自井浦新IG）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中