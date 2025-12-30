自由電子報
娛樂 最新消息

（專訪）韓星振永來台灣拍片不後悔：這是最勇敢的選擇

振永認為，來台灣拍攝《那張照片裡的我們》對他來說就是最勇敢的事。（記者潘少棠攝）振永認為，來台灣拍攝《那張照片裡的我們》對他來說就是最勇敢的事。（記者潘少棠攝）

〔記者廖俐惠／專訪〕近來跨國合作不少，許多日韓星嘴上說想進軍海外，往世界發展，但真的付出行動的屈指可數。振永就是踏出那一步的人，他在去年花了3個月的時間來台拍攝《那張照片裡的我們》，認為14年的演藝生涯中，來台拍片就是最勇敢的事，如今回頭看一點都不後悔，反而非常幸福，未來也會建議韓星們都來台拍攝。

《那張照片裡的我們》以1977年中壢事件為背景，對振永飾演的角色金教練來說來說是重要的一年。至於屬於振永關鍵的一年，他認為是高一那一年，決定北上首爾逐夢，「我那時候當練習生，也是從一些小角色、跑龍套開始，那對我來說是滿重要的時期。」

振永給自己打90分，感謝當年努力的自己。（記者潘少棠攝）振永給自己打90分，感謝當年努力的自己。（記者潘少棠攝）

振永在2011年以男團B1A4的隊長身分出道，是無庸置疑的神曲製造機，他稱當偶像影響他最深的是少女時代的太妍，不過想演戲則是受到車仁表影響，從小跟著家人一起看電視，開始學習車仁表的髮型、造型，夢想著要當一名演員。如今經歷過《雲畫的月光》、《警察課程》、《Sweet Home 2》等人氣作品，振永對當年那個勇敢踏出一步的自己很滿意，這一路上都十分幸福。

振永因演出《雲畫的月光》，演技受到肯定。（翻攝自NAVER）振永因演出《雲畫的月光》，演技受到肯定。（翻攝自NAVER）

電影中有一句台詞「勇敢是有代價的」，振永笑說，自己最勇敢的事情就是來台灣拍攝，「我就在台灣待了3個月，之前真的滿擔心的，不過我就是鼓起勇氣來挑戰長時間在海外拍攝這件事情，不過我沒有付出代價啦。」

振永在《Sweet Home S2》飾演朴燦榮。（Netflix提供）振永在《Sweet Home S2》飾演朴燦榮。（Netflix提供）

明年就是振永獲得新人獎的《雲畫的月光》開播10周年，回頭看出道14年的演藝生涯，振永把自己的成績單打上90分的高分，「我真的是很認真一路走過來的，我也很感謝年輕時候的自己，有非常認真下苦功把基礎打好，所以才能走到現在。」對於未來10年，振永最大的抱負就是磨練好演技，迎接更多挑戰，能夠接到更多不一樣的角色，希望給大家看到不同樣貌的振永。《那張照片裡的我們》已在台上映。

