娛樂 最新消息

（專訪）振永追女友「要搶就不會輸」 願幫記者婚禮唱祝歌：請勇敢告白

振永雖然拍照時很認真，不過給戀愛建議時，也和大家一起興奮拍手。（記者潘少棠攝）振永雖然拍照時很認真，不過給戀愛建議時，也和大家一起興奮拍手。（記者潘少棠攝）

〔記者廖俐惠／專訪〕韓星振永與台灣頗有緣，先前才演出《那些年，我們一起追的女孩》韓國版，之後來台拍攝電影《那張照片裡的我們》，原本就滿喜歡台灣影視作品的他，接到邀約並看了劇本後，認為沒有不演的理由，毅然決然接演，並努力記住中文台詞，在合歡山拍攝時還克服高山症，經過3個月的努力，總算順利殺青。

比起帥氣擺拍，振永笑起來實在有夠可愛。（記者潘少棠攝）比起帥氣擺拍，振永笑起來實在有夠可愛。（記者潘少棠攝）

他的MBTI是「ENFP」，被問到是否有把大E人（外向）的特質用在台灣劇組上？振永遺憾的說：「我覺得滿可惜的是，如果跟大家語言有通的話，當然可以展現出ENFP的一面，所以沒辦法講很多話，像是即興的部分也有限制，我想說一些話，但單字我不知道，也沒辦法做出那樣的表演。」

振永強調，如果與友人同時追一個女生，只要有競爭就不會輸；雖然不知道真假，但說出這句話時相當帥氣。（記者潘少棠攝）振永強調，如果與友人同時追一個女生，只要有競爭就不會輸；雖然不知道真假，但說出這句話時相當帥氣。（記者潘少棠攝）

振永飾演從韓國來台發展的跆拳道教練金浩熙，他認為金浩熙有想要的東西就會積極去爭取，這個特質與他相似。記者進一步追問，電影中金教練與宋柏緯飾演的弘國都喜歡上李沐，若是現實中與好朋友心儀對象一樣，是否也會積極爭取？振永表示重要的是凡事有個先後順序，若是朋友先喜歡，那他會自願退出，如果同時，那麼要競爭就不能輸，會使盡一切手段散發魅力。

振永在《那張照片裡的我們》飾演從韓國來台的跆拳道教練。（瀚草文創GrX STUDIO提供）振永在《那張照片裡的我們》飾演從韓國來台的跆拳道教練。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

片中的金教練勇敢追愛，弘國則選擇退讓，振永坦言比較欣賞金教練，「最重要的是表現出來，表現出來才會讓對方感受到感情，如果只有我自己知道，對方永遠不會知道。」振永現場也化身戀愛諮詢師，鼓勵記者如果有暗戀的對象，一定要勇敢告白，記者詢問他：「如果失敗該怎麼辦？」振永回應：「妳不講不知道結果啊，妳不講機會就是0，不可能成功，但妳講了，妳也不知道對方是怎麼想的啊，但或許會有所改變。」

宋柏緯和振永在《那張照片裡的我們》為了李沐大打出手。（瀚草文創GrX STUDIO提供）宋柏緯和振永在《那張照片裡的我們》為了李沐大打出手。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

振永嚇得詢問：「妳該不會今天就要去告白？」記者則開玩笑說，會帶對方去看《那張照片裡的我們》，讓振永大讚這是「最棒的告白」，告白一定會成功，且邊看邊哭還能遞衛生紙增進感情。記者也當場邀請振永當婚禮歌手唱祝歌，振永也笑著答應，一連串荒謬對話讓專訪倒是變得相當有趣。《那張照片裡的我們》已在台上映。

振永在《那張照片裡的我們》追求李沐，戲外追愛不會輸。（瀚草文創GrX STUDIO提供）振永在《那張照片裡的我們》追求李沐，戲外追愛不會輸。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

