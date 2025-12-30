自由電子報
娛樂 最新消息

第一天進組就全裸！李濬榮《特務不受控》震撼畫面曝

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓團U-KISS出身、近年成功轉戰戲劇圈的李濬榮，在動作喜劇《特務不受控》直接把形象「打掉重練」，笑點、尺度一次全開。

李濬榮在《特務不受控》飾演經常對助理吼叫的巨星「姜佑宇」。（中天娛樂台提供）李濬榮在《特務不受控》飾演經常對助理吼叫的巨星「姜佑宇」。（中天娛樂台提供）

李濬榮從《苦盡柑來遇見你》中讓人又氣又心疼的「IU 前男友」，到《D.P：逃兵追緝令》、《弱美男英雄 class 2》的硬派演出，一步步累積實力；這回他在《特務不受控》飾演目中無人、生活全靠助理打理的頂級巨星「姜佑宇」，因海外行程頻繁被懷疑涉入商業間諜活動，成為國情院鎖定目標。

由柳仁英飾演的菜鳥特務、同時也是單親媽媽的「林睿恩」被派到他身邊盯梢，兩人從互看不順眼到意外擦出火花，烏龍事件一樁接一樁，節奏快到讓觀眾直呼「一集不夠看」。

李濬榮在戲中狼狽模樣曝光。（中天娛樂台提供）李濬榮在戲中狼狽模樣曝光。（中天娛樂台提供）

最讓網友瘋狂討論的，莫過於李濬榮的「開場震撼彈」。他第一天進組拍的第一場戲，就直接挑戰全裸對戲，在更衣室換衣服時被意外扯下布簾，瞬間毫無遮掩地暴露在鏡頭前，只能狼狽用布遮身。

李濬榮笑說當下壓力爆表，原本以為只需要露上半身，結果臨時被告知要「看起來像全身都沒遮」，只好一邊背台詞、一邊狂做伏地挺身和仰臥起坐，拍完後又懊惱又慶幸：「後悔沒早點練，但也慶幸自己撐過來了。」

首次挑戰喜劇，他坦言這比想像中困難得多。「喜劇不是硬要搞笑，而是在很自然的狀態下，觀眾卻會笑出來。」他特別感謝柳仁英在片場的照顧，形容對方是精神支柱，讓他在嘗試全新表演節奏時不至於慌亂。

談到角色本身，李濬榮直言「姜佑宇」和自己幾乎是兩個世界的人。戲裡的他有嚴重大頭症，動不動對助理和旁人怒吼，這樣的性格反而讓他時刻提醒自己「千萬不要活成這樣」。

李濬榮（左）、柳仁英在戲中經常衍生出許多烏龍爆笑的事。（中天娛樂台提供）李濬榮（左）、柳仁英在戲中經常衍生出許多烏龍爆笑的事。（中天娛樂台提供）

劇中李濬榮和大他13歲的柳仁英展開戀愛線，對他來說也是一大關卡。一開始擔心化學反應不足，後來磨合後反而越演越順。

巧的是，角色設定幾乎是「戀愛小白」，這點竟和他現實人生不謀而合。李濬榮坦率分享自己18歲出道、公司管理嚴格，戀愛經驗屈指可數，反而讓他更能投入那種笨拙又真誠的狀態。《特務不受控》週一至週五晚間10點在中天娛樂台播出。

點圖放大body

