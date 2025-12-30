右手肌肉流失「恐成漸凍症」《黑白大廚2》鐵手臂故事逼哭全網

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓綜《黑白大廚：料理階級大戰2》話題不斷，綽號「鐵手臂」的主廚吸引觀眾目光，不是因為比賽輸贏，而是一道看似樸實、卻藏著人生重量的「蕎麥料理」。

鐵手臂曾在節目中坦承罹患罕見疾病、右手臂出現肌肉流失狀況，仍選擇站在料理台前。他最近分享投入蕎麥料理創作的心路歷程，讓不少觀眾看了紅了眼眶。他形容蕎麥的魅力是「樸實卻濃厚」，那股穀物香氣，對他來說不只是味道，而是回憶。

請繼續往下閱讀...

鐵手臂回想起童年，透露媽媽過去在市場推著手推車賣蕎麥凍和橡實凍，家境拮据時，一家人經常吃的是賣剩下的食物，「那時候真的很想吃肉，但吃不到，心裡其實很排斥這些東西。」他說，「我一直在想，能不能把那段日子，變成一道菜。」這也是他選擇蕎麥作為創作核心的原因。

他的故事之所以動人，還有另一層現實壓力。鐵手臂曾在節目中坦言，自己罹患的是可能惡化的難治性罕見疾病，若情況加劇，甚至可能發展成漸凍症。

由於右手無法像過去一樣施力，他只能靠大量練習，利用肩膀的反作用力固定手部，重新找回料理節奏，「我也想過，是不是該放棄了，但我真的太喜歡做菜。」

這份執念沒有白費，去年才正式開店的他，餐廳一舉入選《米其林指南2025》。談到接到通知的瞬間，他自嘲：「我以為是詐騙電話。」

讓人意外的是，鐵手臂在開店前，曾在第一季「白湯匙」主廚張浩俊門下學藝長達7年，累積實力後才獨立出師。即使在《黑白大廚2》第5集中，於第二回合的1對1對決，輸給白湯匙主廚崔康祿，不過他的人生故事早已「贏過勝負」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法