娛樂 最新消息

2026深夜追劇不給睡！名媛互撕、遊艇翻船、命案連環炸

〔記者鍾志均／綜合報導〕2026年「深夜追劇」清單預約好了！ROCK Entertainment一口氣端出最狠的「辛辣三部曲」，從比佛利山莊的名媛戰場、地中海的失控豪華遊艇，到真實犯罪的冷冽現場，直接把觀眾情緒推到最高點。

《比佛利山貴婦的真實生活》第15季。（杰德影音提供）《比佛利山貴婦的真實生活》第15季。（杰德影音提供）

週一｜比佛利山莊炸鍋：名媛不只炫富，還要互撕

第15季的《比佛利山貴婦的真實生活》被外媒點名是「史上最動盪的一季」。豪門婚姻接連亮紅燈，昔日好姊妹瞬間變成談判對手，派對上的香檳還沒喝完，火藥味已經先炸開。

最吸睛的關鍵字絕對是時尚圈大魔王Rachel Zoe空降加盟。她不只是造型師，更是好萊塢名流背後的操盤手，曾替 Anne Hathaway打造無數紅毯名場面。如今走進真人實境鏡頭，誰會先失控？光想就夠精彩。

《海上私生活第10季：地中海篇》。（杰德影音提供）《海上私生活第10季：地中海篇》。（杰德影音提供）

週二｜地中海翻船現場：千萬遊艇變大型修羅場

隔天畫面一轉，來到《海上私生活：地中海篇》第10季。表面是一趟夢幻航程，實際卻是壓力測試。首組客人一出手就是天價小費，但換來的不是完美服務，而是一連串荒唐事故：深夜指定怪菜單、主菜「神秘消失」、船員感情線全面失控。

坐鎮全場的「鐵血女船長」終於忍無可忍，當場開鍘雷包員工，直接放話：「再出包，就下船！」豪華遊艇瞬間變成職場生存戰，觀眾只剩一個選擇──繼續看下去。

週三｜深夜冷汗場：一層層拆解死亡謎團

週三夜晚則急轉直下，交給真實犯罪紀錄影集《非自然死亡》第6季。沒有香檳，也沒有海風，只有疑點重重的案件現場。每一集都重新檢視一樁離奇死亡，從警方調查、法醫證據到關鍵證詞，逼觀眾一起思考：「是意外，還是被完美包裝的謀殺？」

《比佛利山貴婦的真實生活》第15季於2026年1月5日起，每週一22:30首播；《海上私生活第10季 : 地中海篇》1月6日起，每週二22:30首播；《非自然死亡 S6》1月7日起，每週三22:30首播；收看平台包括MOD384台、凱擘大寬頻409台、台固有線409台、中嘉寬頻225台、天外天225台、TBC台灣寬頻261台、大豐有線129台、四季線上80台、大台中211台、Hami Video 電視館、CATCHPLAY+。

