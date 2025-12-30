自由電子報
娛樂 最新消息

蔡依林今晚大巨蛋開唱！「撒嬌舞」回到18歲驚人嫩樣曝光

蔡依林挑戰超夯的撒嬌舞，被讚看來只有18歲。（翻攝IG）蔡依林挑戰超夯的撒嬌舞，被讚看來只有18歲。（翻攝IG）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Jolin」蔡依林今晚就要在台北大巨蛋開唱，舉辦3場 「PLEASURE世界巡迴演唱會」，這幾天許多歌迷搶先到大巨蛋的「PLEASURE POP-UP STORE 愉悅至上快閃艙」朝聖 ，還有人駐守大巨蛋聽「漏音」，紛紛在網上討論，相當好奇天后最新巡演的歌單。

歌迷搶先朝聖「PLEASURE POP-UP STORE 愉悅至上快閃艙」。（記者陽昕翰攝）歌迷搶先朝聖「PLEASURE POP-UP STORE 愉悅至上快閃艙」。（記者陽昕翰攝）

在正式攻蛋前，Jolin週末已在大巨蛋場館外設置「PLEASURE POP-UP STORE 愉悅至上快閃艙」，透過展示演唱會視覺概念的展覽空間、粉絲打卡互動空間、周邊商品販售等，替演唱會預熱，時間12月27日至 1月1日每天上午10:00至19:00在遠東Garden City門口廣場登場。

蔡依林今晚大巨蛋開唱粉絲狂搶周邊。（記者陽昕翰攝）蔡依林今晚大巨蛋開唱粉絲狂搶周邊。（記者陽昕翰攝）

特別的是，Jolin化身周邊商品的最強銷售員，不斷更新美照，親自穿上周邊示範穿搭，她還挑戰了韓國男團TWS超洗腦的「撒嬌舞」，凍齡美貌讓粉絲狂讚：「為什麼還是18歲的樣子」、「怎麼都不會老」、「太可愛了」。

