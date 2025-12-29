自由電子報
娛樂 最新消息

林俊傑大動作認愛 中國網紅七七腹部隆起被疑有孕了

林俊傑帶七七見爸媽，七七的肚子處疑似隆起。（翻攝自IG）林俊傑帶七七見爸媽，七七的肚子處疑似隆起。（翻攝自IG）

〔記者張釔泠／台北報導〕44歲金曲歌王「JJ」林俊傑年末報喜，官宣與小他21歲的中國網紅「七七」（Annalisa）的戀情，他罕見認愛，帶著七七「見父母」，幫媽媽慶祝七十歲生日，此外，眼尖網友也發現，合照中七七的肚子疑似隆起，瘋猜是否「懷孕了」。

林俊傑今晚在社群甜蜜寫道：「愛不需要長篇大論，而是無論晴天或雨天，都堅守在彼此身邊，給予最真摯的陪伴。是一種快樂的見證！」此外也喊話：「親愛的媽媽，祝您70大壽生日快樂！祝您永遠被愛包圍著、健康、幸福、充滿笑容！」

照片中，七七親密站在林媽媽的身邊，還扶著她的肩膀，穿著白色的針織外套的她，不知是否衣服皺摺的關係？肚子處看來微微凸起，引發「有喜」的猜測。

七七被起底身家富裕。（翻攝自IG）七七被起底身家富裕。（翻攝自IG）

今年2月時，林俊傑就遭爆與23歲的七七正在熱戀，傳出兩人2023年底經由友人認識，自去年開始約會，林俊傑不僅將女方安排在新加坡演唱會搖滾區，今年初甚至甜蜜同遊紐西蘭，當時林俊傑的經紀公司感謝外界關心，但沒有針對緋聞多做回應。

11月時又有網友聲稱在洛杉磯撞見林俊傑與七七身穿情侶裝約會，女方身分隨即被起底，有自稱是七七母親好友的人表示，七七繼承了母親的龐大遺產，父親則是中國上市公司老闆，家境富裕，並指七七在東京、西雅圖和紐約都擁有房產，年紀輕輕身家就很驚人。

