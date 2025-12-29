自由電子報
娛樂 最新消息

暌違35年！台灣誕生「世界級停格動畫」金鐘戲后配到燒聲

《我是陳派派》陳派派配音員李沛緹（左二）、導演黃勻弦（右二）、小公視兒少中心主任林瓊芬（右一）、派派媽配音員楊麗音（後排左三）。（小公視提供）《我是陳派派》陳派派配音員李沛緹（左二）、導演黃勻弦（右二）、小公視兒少中心主任林瓊芬（右一）、派派媽配音員楊麗音（後排左三）。（小公視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕小公視攜手金馬獎最佳動畫短片導演黃勻弦推出全新停格動畫影集《我是陳派派》，成為臺灣睽違35年再度誕生的世界級停格動畫影集。

作品特別邀請金鐘戲后楊麗音獻聲擔任「派派媽」配音員，為角色注入鮮活靈魂。全劇歷時20個月、累積超過1萬5千小時拍攝，動用8萬8千多張照片完成，細膩呈現臺灣鄉村日常，透過小女孩派派的視角，描繪孩子豐富的想像力與好奇心。

《我是陳派派》劇照。（小公視提供）《我是陳派派》劇照。（小公視提供）

故事背景設定於牛埔村，派派一家經營的「福氣雜貨店」不只是生計來源，更是村民交流情感、交換消息的社交中心。派派的家庭充滿歡笑與衝突：傳統又愛碎念的媽媽常鬧笑話，懶散卻最會「假忙」的爸爸總讓人哭笑不得，家庭鬧劇不斷卻始終溫馨。校園生活同樣幽默動人，社區鄰里之間有八卦也有溫情，每個角色都藏著屬於自己的故事。

首次參與動畫配音的楊麗音分享，動畫配音在聲音表現上比戲劇或電影更具挑戰性，「聲音的張力要更大、音調也要更高，像喘氣或罵小孩的段落，都得比真人演出再誇張一點，還要完全配合角色動作。」她笑說，錄到派派媽罵小孩的橋段時，常常配到「燒聲」。

《我是陳派派》導演黃勻弦（左起）、陳派派配音員李沛緹、派派媽配音員楊麗音。（小公視提供）《我是陳派派》導演黃勻弦（左起）、陳派派配音員李沛緹、派派媽配音員楊麗音。（小公視提供）

「福氣雜貨店」的設定也勾起楊麗音的童年回憶，她回憶，小時候鄰居家正是這樣的兩層樓雜貨店，「樓下是店面、樓上是住家，動畫裡的木造房子、颱風天搖搖欲墜的場景，都是很多臺灣小孩共同的記憶。」至於村民聊天八卦的橋段，更讓她深有共鳴，「大人吵架的事，在廟口傳一圈，到了學校又變成小朋友之間的話題，放學回家再回到大人耳裡，事情很快全村都知道。」

《我是陳派派》也不避諱呈現成長過程中的真實議題，包括家庭衝突、同儕競爭、親人離世、外貌焦慮、隔代教養等。校園與社區角色各具特色，例如頭髮裡藏著小雞的怪咖同學台哥、用食物解釋人生的胖達，以及外冷內熱的班長婷婷，讓每段互動既有趣又富含情感。

導演黃勻弦指出，停格動畫是一種「非常誠實」的創作形式，因此在情感表達上也希望貼近真實人生，「我們不靠魔法解決問題，也不會唱首歌就天下太平，因為現實生活不是這樣。如果一直用過度夢幻的方式包裝，小孩長大後反而容易挫折。」她也笑說：「不是每部卡通都一定要Happy Ending，第一集最後主角還在跟同學吵架，吵到老師快暈倒，這才像人生。」

影集中對牛埔村的描寫，細膩呈現臺灣鄉村的人情味，颱風來臨時的彼此照應、阿公用鐵牛車載孩子上下學、雜貨店成為村莊的情感樞紐。黃勻弦分享，過去村民愛聊八卦，其實也是一種保護網，「大家會注意是不是陌生人帶走別家的孩子，全村都是孩子的眼線。」她感嘆，現代社會人與人之間的信任感逐漸流失，希望透過《我是陳派派》，重新引發觀眾對社區溫情與人際連結的討論。

停格動畫影集《我是陳派派》將於1月3日起，每週六晚間19:00於小公視頻道播出，一次連播兩集，並同步上架小公視YouTube與公視+平台。作品以停格動畫記錄派派與朋友們的成長瞬間，將平凡日常轉化為充滿想像的冒險旅程，從校園風波、颱風夜奇遇到家庭日常，陪伴孩子在笑聲中學會理解、勇敢與成長。

