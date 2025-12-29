自由電子報
娛樂 電影

11歲星二代首登大銀幕！游安順先驗收再補刀：帥度差一點

游安順（左）與11歲寶貝兒子游禮一亮相立刻成為全場焦點。（記者王文麟攝）游安順（左）與11歲寶貝兒子游禮一亮相立刻成為全場焦點。（記者王文麟攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕台灣、印度合拍奇幻喜劇電影《叫我驅魔男神》今晚首映，游安順與11歲寶貝兒子游禮首度在大銀幕合體，父子一亮相立刻成為全場焦點。

游安順笑說其實還沒看過電影，今晚就是專程來「驗收兒子演技」，但話鋒一轉立刻開啟幽默毒舌模式：「他演哲熹小時候，帥度還差一點啦。」隨即補一刀：「不過小時候胖不是胖，導演、製作人都說OK，他也就勉為其難答應了。」游安順也透露，因為平常拍戲兒子就常在旁邊，「順理成章就被拉來演戲了。」

小時候與長大後的湯仔分別由游禮（右）和林哲熹（左）演出。（記者王文麟攝）小時候與長大後的湯仔分別由游禮（右）和林哲熹（左）演出。（記者王文麟攝）

片中，游禮飾演的是阿公湯震（游安順飾）的孫子湯仔，而長大後的湯仔由林哲熹接棒演出。巧的是，游安順在電影裡其實沒有和林哲熹對到戲，反而是首映會這天才「祖孫同框＋長大版湯仔合體」。游安順笑說：「以前電視劇他演過我兒子，演起來不陌生。」甚至已經幫續集想好片名，直接拋出震撼彈：「如果票房好，可以拍續集，名字我都想好了——《阿公回魂記》。」

林哲熹（左起）、游安順、印度男星江譚佳彥、阿健巴吉瓦。（記者王文麟攝）林哲熹（左起）、游安順、印度男星江譚佳彥、阿健巴吉瓦。（記者王文麟攝）

電影裡不只一個阿公拚命，另一位重量級前輩、印度男星江譚佳彥在片中動作戲滿檔，還真的拍到掛彩。他回憶當時狀況發生得太快，「頭打出血我自己都不知道，後來才發現受傷了。」所幸沒留下疤痕，但他也坦言這部片最難的不是打，而是「想像力」，因為大量特效場面，演員必須在腦中先把怪物、法術全部補齊，才能順利演出。

《叫我驅魔男神》今晚舉辦首映。（記者王文麟攝）《叫我驅魔男神》今晚舉辦首映。（記者王文麟攝）

《叫我驅魔男神》集結林哲熹、雷嘉汭、阿建巴吉瓦、張懷秋、游安順、江譚佳彥、吳震亞等人演出，並由高捷特別助陣，表面是台味道教混搭印度神話的無厘頭驅魔大戰，骨子裡卻是一段「阿公把使命交給孫子」的家族傳承。電影31日全台上映。

