翁倩玉傳授吳怡霈凍齡與維持身材秘方 被爆料「連罵人都很溫柔」

〔記者陳慧玲／台北報導〕75歲的翁倩玉看起來充滿氣質，她參與電影新片《陽光女子合唱團》演出，導演林孝謙笑說：「Judy姐連罵人都很溫柔。」

導演林孝謙（左）砸積蓄買下《陽光女子合唱團》的電影版權，翁倩玉（中）得知此事大吃一驚，右為主持人吳怡霈。（POP Radio提供）

翁倩玉和林孝謙到POP Radio《POP有夠靚》和主持人吳怡霈暢談電影《陽光女子合唱團》，吳怡霈請教翁倩玉凍齡與維持身材的秘方？翁倩玉笑說：「多笑一點！不回望過去，只向前看。」

另外翁倩玉和吳怡霈聊到，自己平常不太吃白飯，長年維持在七分飽狀態，晚上則不吃澱粉食物；但這次拍電影，被要求為戲增胖，除了劇組準備的美食外，她也破戒吃了很多白飯，吳怡霈聽了直呼：「毋湯啦！」但翁倩玉則放寬心表示，因為劇本好也願意為戲扮醜，「只要宣傳時再漂亮就好。」

翁倩玉（左）向吳怡霈分享保養之道。（POP Radio提供）

翁倩玉被誇溫柔，她則回憶是受阿嬤影響，阿嬤的台語是非常文雅，「阿嬤很少生氣，她透過語言教我，而不是採取打罵教育。」《陽光女子合唱團》將在12月31日正式上映。

