自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

翁倩玉傳授吳怡霈凍齡與維持身材秘方 被爆料「連罵人都很溫柔」

〔記者陳慧玲／台北報導〕75歲的翁倩玉看起來充滿氣質，她參與電影新片《陽光女子合唱團》演出，導演林孝謙笑說：「Judy姐連罵人都很溫柔。」

導演林孝謙（左）砸積蓄買下《陽光女子合唱團》的電影版權，翁倩玉（中）得知此事大吃一驚，右為主持人吳怡霈。（POP Radio提供）導演林孝謙（左）砸積蓄買下《陽光女子合唱團》的電影版權，翁倩玉（中）得知此事大吃一驚，右為主持人吳怡霈。（POP Radio提供）

翁倩玉和林孝謙到POP Radio《POP有夠靚》和主持人吳怡霈暢談電影《陽光女子合唱團》，吳怡霈請教翁倩玉凍齡與維持身材的秘方？翁倩玉笑說：「多笑一點！不回望過去，只向前看。」

另外翁倩玉和吳怡霈聊到，自己平常不太吃白飯，長年維持在七分飽狀態，晚上則不吃澱粉食物；但這次拍電影，被要求為戲增胖，除了劇組準備的美食外，她也破戒吃了很多白飯，吳怡霈聽了直呼：「毋湯啦！」但翁倩玉則放寬心表示，因為劇本好也願意為戲扮醜，「只要宣傳時再漂亮就好。」

翁倩玉（左）向吳怡霈分享保養之道。（POP Radio提供）翁倩玉（左）向吳怡霈分享保養之道。（POP Radio提供）

翁倩玉被誇溫柔，她則回憶是受阿嬤影響，阿嬤的台語是非常文雅，「阿嬤很少生氣，她透過語言教我，而不是採取打罵教育。」《陽光女子合唱團》將在12月31日正式上映。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中