自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《叫我驅魔男神》變祈福派對 印度男神來台遇強震「走樓梯逃生」

台灣、印度首度合作，跨年檔最鬧電影《叫我驅魔男神》今（29）晚在台北松仁威秀首映。（記者王文麟攝）台灣、印度首度合作，跨年檔最鬧電影《叫我驅魔男神》今（29）晚在台北松仁威秀首映。（記者王文麟攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕台灣、印度首度合作，跨年檔最鬧電影《叫我驅魔男神》今（29）晚在台北松仁威秀首映，現場直接變身「寶萊塢祈福派對」，印度舞團衝進觀眾席熱舞、台印美食一字排開，連燭光儀式都來了，氣氛比電影還荒謬熱鬧。

首映現場星光滿滿，林哲熹、阿建巴吉瓦、張懷秋、游安順、江譚佳彥到齊，特別演出的高捷一登場就火力全開，直接號召觀眾：「這是一部很歡樂、很好笑、特效又很多的電影，跨年就是要進戲院笑一下！」

台灣、印度首度合作，跨年檔最鬧電影《叫我驅魔男神》今（29）晚在台北松仁威秀首映。（記者王文麟攝）台灣、印度首度合作，跨年檔最鬧電影《叫我驅魔男神》今（29）晚在台北松仁威秀首映。（記者王文麟攝）

林哲熹則笑說，好久沒帶新作品和大家見面，心情「又興奮又緊張」，看到試映後觀眾的反應，才真的放下心來，「很開心可以在新年跟大家一起迎接這部片。」

印度男神阿建巴吉瓦暌違兩年再訪台，直呼「我真的非常喜歡台灣！」他大讚台灣既現代又保有傳統，是兩種文化的完美平衡，也坦言這次是自己首次跨出寶萊塢的重要一步，「如果票房好，我非常願意再回來拍續集！」

台灣、印度首度合作，跨年檔最鬧電影《叫我驅魔男神》今（29）晚在台北松仁威秀首映。（記者王文麟攝）台灣、印度首度合作，跨年檔最鬧電影《叫我驅魔男神》今（29）晚在台北松仁威秀首映。（記者王文麟攝）

更有趣的是，上回來台拍戲得飲控只吃健康餐，這次他直接放話：「我要把台灣美食全部吃一遍！」林哲熹也立刻接球，笑說要帶他去夜市吃臭豆腐，「看他敢不敢吃。」

首映還意外加碼「真實體驗」，阿建巴吉瓦透露，剛到台灣第二天就遇上宜蘭外海規模7.0地震，當時人在23樓飯店，直接走樓梯下樓避難，直呼「真的搖得非常劇烈！」吳震亞在旁補刀：「兄弟，歡迎來到台灣！」笑翻全場。

台灣、印度首度合作，跨年檔最鬧電影《叫我驅魔男神》今（29）晚在台北松仁威秀首映。（記者王文麟攝）台灣、印度首度合作，跨年檔最鬧電影《叫我驅魔男神》今（29）晚在台北松仁威秀首映。（記者王文麟攝）

阿建也高度肯定台灣劇組的專業與效率，直言這種組織力對電影製作至關重要，「我真的很享受拍這部片的每一天，希望未來能在台灣拍更多作品。」

《叫我驅魔男神》亮點之一是把台灣道教與印度神話硬是「攪」在一起，全片超過一半是特效鏡頭，由《月老》視效總監嚴振欽領軍，聯手印度特效團隊打造。

張懷秋在片中被惡神阿修羅附身，身體變形、動作升級，壞到新高度，他笑說：「演反派真的很自由，可以天馬行空亂玩，反而下一部要演好人，還比較難想怎麼演。」更狂讚特效成果「真的很驚豔」。《叫我驅魔男神》31日全台上映。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中