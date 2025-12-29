自由電子報
娛樂 最新消息

宋威龍《驕陽似我》受封「台階男神」 羞認年少不懂事成為「全球少女的夢」

宋威龍羞認逼粉絲說出「說什麼都對的宋威龍，全球少女的夢」。（翻攝自網路）宋威龍羞認逼粉絲說出「說什麼都對的宋威龍，全球少女的夢」。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星宋威龍10年前曾逼粉絲喊出「說什麼都對的宋威龍，全球少女的夢」的口號，10年後坦言兒時不懂事，認了做了很害羞的事。

最近以《驕陽似我》中的「林嶼森」一角大受歡迎的宋威龍，日前舉辦出道「年LONGstory十週年」見面會，滿場粉絲在見面上大喊「說什麼都對的男神宋威龍，全球少女的夢」場面超HIGH。

宋威龍認了10年前對歌迷做了很害羞的事。（翻攝自宋威龍微博）宋威龍認了10年前對歌迷做了很害羞的事。（翻攝自宋威龍微博）

被問到10年前他要粉絲喊出：「說什麼都對的宋威龍，全球少女的夢」的口號，10年看到粉絲仍然這麼喊他，有什麼感想時，忍不住透露自己的心路歷程：「一開始是很羞恥的，那是我兒時不懂事的時候，讓大家喊出的口號，我也不知道為什麼當時要逼他們講出這個口號。」　　

宋威龍日前剛舉辦10週年見面見，男神魅力無敵。（翻攝自宋威龍微博）宋威龍日前剛舉辦10週年見面見，男神魅力無敵。（翻攝自宋威龍微博）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

被問到當年怎麼想到這個口號，宋威龍一臉害羞的說：「不知道，不要問我了。」不過他也坦言見面會上看到粉絲的反應，讓他很感動。至於出道10週年了，有沒有想要換口號，還是要繼續延用這個口號，宋威龍靦腆的說：「就這個吧！OK的！羞恥並快樂著！」

宋威龍在《驕陽似我》演出的「林嶼森」一角深受觀眾喜愛。（翻攝自網路）宋威龍在《驕陽似我》演出的「林嶼森」一角深受觀眾喜愛。（翻攝自網路）

宋威龍16歲就以帥氣的外型被經紀公司相中踏入演藝圈，主演過《下一站是幸福》、《以家人之名》等多齣膾炙人口的劇集，最近他和趙今麥演出的《驕陽似我》播出後也攻上Netflix台灣收視第3名，網路討論度不斷，網友都被他追女友的成熟不但受封「台階男神」，還有許多網友形容「林嶼森」是最佳男朋友典範，「林嶼森」也讓他多一個人生角色。

