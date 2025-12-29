自由電子報
娛樂 最新消息

首遇7.0強震！朴星垠驚魂未定「以為在做夢」

〔記者傅茗渝／台北報導〕韓籍啦啦隊成員朴星垠28日現身「Cheer Up！」快閃活動，巧的是，她前一天才剛親身體驗台灣7.0強震。被問到地震當下在做什麼？她回想：「原本在睡覺，聽到警報、床又一直搖，第一個念頭是，『我現在是在做夢嗎？』」

朴星垠許願明年多在台見粉絲。（CHEER UP提供）朴星垠許願明年多在台見粉絲。（CHEER UP提供）

同場還有「桃氣女孩」成員蔓妮、羽娜分享各自的驚魂瞬間。羽娜透露，地震時正和家人打麻將，弟弟被嚇到整個彈起來，連手機都來不及拿，直接抓著媽媽從二樓衝下一樓；蔓妮則第一時間衝去找貓，沒想到愛貓比她還淡定，反而讓她哭笑不得。

首次在台灣遇上如此劇烈的地震，朴星垠坦言，過去只在學校做過地震演練，實際碰上大地震是人生第一次。她被搖醒後立刻查看手機，發現滿滿都是粉絲關心的訊息，讓她瞬間安心不少，「看到大家問我還好嗎，就覺得自己真的OK了。」被追問如果再遇到地震，第一個會拿什麼？她毫不猶豫笑答：「一定是手機！」

談到這次參與「Cheer Up！」快閃活動的心得，朴星垠直呼難忘，「第一次跟粉絲這麼近距離互動，還要親手送餐，真的很新鮮，每一個環節都讓我印象深刻。」目前台、韓兩地奔波的她，被問到如何紓壓？她笑稱自己是「超級宅女」，只要能躺在床上，就能把所有壓力瞬間歸零。接著被問到，與同是來台發展的廉世彬認識，是否相約出去玩？她說，兩人因行程常常撞期，至今還沒能真正約出去玩，「如果剛好住同一間飯店，會相約見個面、聊聊天。」

韓籍啦啦隊成員朴星垠28日現身「Cheer Up！」快閃活動。（CHEER UP提供）韓籍啦啦隊成員朴星垠28日現身「Cheer Up！」快閃活動。（CHEER UP提供）

迎接即將到來的2026年，朴星垠也許下新年願望：「希望有更多機會能和台灣粉絲近距離接觸，能再親近一點就更好了。」蔓妮則豪爽表示：「希望賺更多錢，用工作把自己塞滿！」羽娜在一旁笑著補刀：「這個願望，大家都一樣吧！」

