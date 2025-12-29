自由電子報
娛樂 最新消息

男星被叫「胖虎」大走心 隔10年再唱守住淚腺

洪言翔回歸歌手身分開唱，受到歌迷支持。（抓馬文化提供）洪言翔回歸歌手身分開唱，受到歌迷支持。（抓馬文化提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕洪言翔演過《料理高校生》、《切小金家的旅館》等多部電視、電影，最近回歸歌手身分，相隔10年再次舉辦個人專場演唱會，特別帶來多首自己演出的戲劇主題曲。

曾是南拳媽媽成員之一，洪言翔感謝這段旅程帶給他的養分，透露第一次嘗試創作就是在這個時期。這次演唱會，他在唱完南拳媽媽的歌曲《下雨天》後自爆：「這是我第一次完整的唱這首歌，以前在團體中都是女生負責，男生只需要合音。」

洪言翔雖然想哭，但慶幸有忍住淚水。（抓馬文化提供）洪言翔雖然想哭，但慶幸有忍住淚水。（抓馬文化提供）

洪言翔演唱《等一個人》、《我們青春》等歌曲，談到：「不可能才第三首就想哭吧！」羞認私下其實很愛哭，好險這次都有把歌曲唱完，沒有眼淚失守。他也挑選了私房歌單，獻唱《連名帶姓》、《下個街角》多首歌，還帶來自己的歌曲《最美的女孩》。

熱愛唱歌的洪言翔，透露學生時期有個同學幫他取綽號叫「胖虎」，讓愛唱歌的他非常走心，直到長大後忍不住問對方：「我唱歌真的那麼難聽？」對方才解釋，不是因為唱歌難聽，是因為他每節下課都在唱歌，和胖虎一樣吵，這也讓他終於放下心結。

談到新年願望，洪言翔對粉絲說：「新的一年，未來無論戲劇或音樂上，都能盡快和你們見面，就是最好的願望。」

