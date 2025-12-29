蔣萬安一日上海是為了「討打」？ 苦苓酸：擺明派流氓包圍客人家…

針砭時事力道強勁的苦苓，忍不住在臉書發文開酸「和平論壇」的成效。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「對話」不就是為了和平嗎？作家苦苓今（29日）針對蔣萬安剛從上海結束雙城論壇返台，中國官方馬上宣布「宣布圍台軍演」時間表，發文狠酸：「客人一走，就派流氓去包圍他家耀武揚威。所以蔣萬安一日上海是為了『討打？』」

國際社會普遍認為，北京此次軍事動作，與近期美國通過高達111億美元的巨額對台軍售案，以及日本首相高市早苗頻頻發表「台灣有事」等言論密切相關。但演習發動的時間點以乎顯得十分諷刺，因為台北市長蔣萬安才剛結束在上海舉行的「雙城論壇」返台，蔣市長本應帶回「和平交流的橄欖枝」，孰料，伴手禮竟成了恫嚇味十足的「飛彈演習」。由於演習範圍已逼近我方領海基線邊緣，中共此舉除衝擊台北飛航情報區多數航路，更將影響國內外旅客逾10萬人。

對此「雙城論壇」的成效，讓苦苓忍不住在臉書發文開酸，這哪是伴手禮，根本就是討打啊！

苦苓短短兩句發文，讓不少網友深表同感，留言回應：「充分驗證了和中共交流、對話後會收到什麼樣的效果！」、「還兩岸共好？全世界會相信共產黨的只剩台灣的藍白」、「不用怕！台灣人沒在怕軍演啦，股市照常漲。」

