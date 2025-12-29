自由電子報
娛樂 日韓

日本前首相石破茂 上綜藝揭祕密身分

日本前首相石破茂登上綜藝節目《忽視警察24時》，大展身手，重現政界知名的「石破式獨家料理」。（翻攝自X）日本前首相石破茂登上綜藝節目《忽視警察24時》，大展身手，重現政界知名的「石破式獨家料理」。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本前首相石破茂卸任之後，無事一身輕，生活過得逍遙自在。近日他登上綜藝節目《忽視警察24時》，在節目中秀了一手自豪的咖哩料理，這才揭開石破茂在政界是著名咖哩達人的祕密身分，而且他之前也經常透過自行調製配方的「石破式獨家料理」招待海外政要。

《忽視警察24時》是TBS電視台節目，今（29）日播出特別企劃，該節目主持人日村勇紀、春日俊彰和現場來賓偶像男星浮所飛貴、演員也呂佳代等人都有好口福，嚐到石破茂的獨家手藝。

石破茂登上TBS節目《忽視警察24時》。（翻攝自X）石破茂登上TBS節目《忽視警察24時》。（翻攝自X）

石破茂在節目當中笑嘻嘻地說，自己很喜歡料理，但之前工作太忙，所以就荒廢了手藝，睽違13年後再度拾起鍋鏟，讓他覺得很幸福。其實擔任首相期間，石破茂有一次必須去趟超級市場，沒想到卻引起大騷動，讓他覺得很不好意思，影響到附近居民生活，以後就格外注意，不再出入這類型場所。不過此次錄影現場站著許多保安人員及警察，電視台工作人員相當謹慎，氣氛非常微妙。

石破茂曾擔任兩任日本內閣總理大臣。（翻攝自X）石破茂曾擔任兩任日本內閣總理大臣。（翻攝自X）

石破茂的父親石破二朗曾經擔任鳥取縣知事，他自己從慶應義塾大學法學部法律學科畢業後，一度想當新聞記者或者進入日本國有鐵道工作，但父親十分反對，他只好進入銀行上班，之後石破茂繼承父親遺志踏上政治之路，2024年10月1日他就任日本第102任內閣總理大臣，至2025年9月7日第103任內閣總理大臣期間以「不願黨內分裂」為由宣布辭職。

