自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

F.F.O大跳韓國女團舞 他「男人病」嚴重被集體吐嘈

Dolfan舉辦F.F.O成軍一週年粉絲見面會。（So-net提供）Dolfan舉辦F.F.O成軍一週年粉絲見面會。（So-net提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕偶像平台Dolfan日前攜手F.F.O舉辦「Future For ONEderful Year」出道一週年Mini Live展現一年來的蛻變，接連演出全新單曲《你那麼可愛》以及《腦袋漂流記》、《大丈夫》，同時成員們還分成與以往不同的舞蹈與唱歌小分隊，分別帶來韓團舞蹈組曲以及自創曲的表演，更換上可愛動物裝大跳七首韓國女團舞，引爆見面會氣氛最高點。

Dolfan舉辦F.F.O成軍一週年粉絲見面會 。（So-net提供）Dolfan舉辦F.F.O成軍一週年粉絲見面會 。（So-net提供）

為展現出道至今的成長，F.F.O除演出自身歌曲，也組成不同以往的小分隊，俊希、彥旭、小新、至琦組成「大鬧天宮」小分隊，合力演出韓團舞蹈組曲TOMORROW X TOGETHER《Sugar Rush Ride》、SEVENTEEN《孫悟空》，讓粉絲驚嘆，小新笑稱：「平常我們都是走青春洋溢的路線，這次特別挑戰炸裂舞台，很過癮！不過跳起來真的很累。」

勝銘、加藤則突破框架與鈞嘉組成「獵魔男團」小分隊一同演唱自創曲《I need you》，鈞嘉為三人中唯一有創作經驗，這次負責主導創作的過程很戰戰兢兢，也感謝同門的Saturnday小潘從旁給了許多的協助；第一次挑戰創作的勝銘，透露自己的哥哥也喜歡唱歌和創作，藉著這次機會和哥哥增加了音樂面的交流。

F.F.O表示看到學長Saturnday 上個月在Fan Meeting上穿公主裝跳女團舞，也被激起挑戰慾望，希望展現與平常不同的樣貌，且為了回饋粉絲，七位成員各自挑了aespa、LE SSERAFIM、i-dle、XG等七首熱門女團歌曲。而成員也全票通過，女團舞跳得最性感的是俊希，連舞蹈擔當至琦都特別向他請教，俊希自信表示：「因為我有兩個姐姐，從小就拉我一起跳KPOP女舞，所以可能比他們厲害一點。」成員們也吐嘈彥旭太耍帥、欠缺嫵媚，跳起女團舞「男人病」最嚴重。

F.F.O大跳女團舞，性感舞步搭配動物裝反成笑點。（So-net提供）F.F.O大跳女團舞，性感舞步搭配動物裝反成笑點。（So-net提供）

女團舞環節的演出F.F.O還特地換上哈士奇、蜜蜂、浣熊等可愛動物裝，讓本該是性感的舞步因造型多了亮點及笑點，不過當初提議者鈞嘉急著澄清：「雖然女團舞和動物裝都是我提議的沒錯，但我沒有說要加在一起！」成員也分享服裝的遺珠趣事，俊希很遺憾沒有美洲豹裝可以穿，彥旭則為小新沒有穿蝙蝠裝感到可惜，笑稱因為蝙蝠會持續發出音波很吵，跟小新很像。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中