F.F.O大跳韓國女團舞 他「男人病」嚴重被集體吐嘈

Dolfan舉辦F.F.O成軍一週年粉絲見面會。（So-net提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕偶像平台Dolfan日前攜手F.F.O舉辦「Future For ONEderful Year」出道一週年Mini Live展現一年來的蛻變，接連演出全新單曲《你那麼可愛》以及《腦袋漂流記》、《大丈夫》，同時成員們還分成與以往不同的舞蹈與唱歌小分隊，分別帶來韓團舞蹈組曲以及自創曲的表演，更換上可愛動物裝大跳七首韓國女團舞，引爆見面會氣氛最高點。

Dolfan舉辦F.F.O成軍一週年粉絲見面會 。（So-net提供）

為展現出道至今的成長，F.F.O除演出自身歌曲，也組成不同以往的小分隊，俊希、彥旭、小新、至琦組成「大鬧天宮」小分隊，合力演出韓團舞蹈組曲TOMORROW X TOGETHER《Sugar Rush Ride》、SEVENTEEN《孫悟空》，讓粉絲驚嘆，小新笑稱：「平常我們都是走青春洋溢的路線，這次特別挑戰炸裂舞台，很過癮！不過跳起來真的很累。」

請繼續往下閱讀...

勝銘、加藤則突破框架與鈞嘉組成「獵魔男團」小分隊一同演唱自創曲《I need you》，鈞嘉為三人中唯一有創作經驗，這次負責主導創作的過程很戰戰兢兢，也感謝同門的Saturnday小潘從旁給了許多的協助；第一次挑戰創作的勝銘，透露自己的哥哥也喜歡唱歌和創作，藉著這次機會和哥哥增加了音樂面的交流。

F.F.O表示看到學長Saturnday 上個月在Fan Meeting上穿公主裝跳女團舞，也被激起挑戰慾望，希望展現與平常不同的樣貌，且為了回饋粉絲，七位成員各自挑了aespa、LE SSERAFIM、i-dle、XG等七首熱門女團歌曲。而成員也全票通過，女團舞跳得最性感的是俊希，連舞蹈擔當至琦都特別向他請教，俊希自信表示：「因為我有兩個姐姐，從小就拉我一起跳KPOP女舞，所以可能比他們厲害一點。」成員們也吐嘈彥旭太耍帥、欠缺嫵媚，跳起女團舞「男人病」最嚴重。

F.F.O大跳女團舞，性感舞步搭配動物裝反成笑點。（So-net提供）

女團舞環節的演出F.F.O還特地換上哈士奇、蜜蜂、浣熊等可愛動物裝，讓本該是性感的舞步因造型多了亮點及笑點，不過當初提議者鈞嘉急著澄清：「雖然女團舞和動物裝都是我提議的沒錯，但我沒有說要加在一起！」成員也分享服裝的遺珠趣事，俊希很遺憾沒有美洲豹裝可以穿，彥旭則為小新沒有穿蝙蝠裝感到可惜，笑稱因為蝙蝠會持續發出音波很吵，跟小新很像。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法