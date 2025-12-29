雷擎、宋楚琳藉酒意談開了 認30歲分手「不要不禮貌」

雷擎攜手宋楚琳推出冬夜微醺單曲《不要不禮貌》。（春雷音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕創作歌手雷擎與宋楚琳共同推出全新單曲《不要不禮貌》，以「大人式的成熟分手」為主題，寫下三十歲之後面對情感結束時，期望用溫柔、誠實與體面的心境應對，好聚好散，將離別從戲劇性的訣別，轉化成對彼此的尊重與祝福。

這首歌已在11月結束的《子皿 In Utero Present Vol.2: 一起喝酒的朋友》巡演現場首唱，配上酒意，讓許多現場聽眾忍不住想起往事而紅了眼框。在千呼萬喚之下，終於在2025年壓軸推出錄音室版本，也讓網友開玩笑道：「過年大掃除必聽！」

《不要不禮貌》創作源自雷擎與宋楚琳的一場午後閒聊，原本兩人帶著酒，約好想寫一首俏皮的情歌，話題卻不知不覺繞到了孤單、道別，以及這個年紀對感情的態度。由於兩人歲數相仿，面對別離的態度也隨之成長，雷擎分享：「現在好像比較傾向舒服一點，不用什麼事情都搞得太張狂。」宋楚琳也強調要「有話好好說」：「我們都是成熟的人了，沒有什麼是不能溝通的。」兩人最後整理出一個說起來簡單，讀起來也輕巧的結論：既然得分開，那就「不要不禮貌」。

歌曲中，兩人扮演一對即將分離的愛侶，歌詞裡藏著許多真實又日常的細節。如「房東我處理／貓咪留給你」精準描繪分手時那些瑣碎卻現實的安排，而宋楚琳在歌詞中寫下「如果你已經不愛／請你一定告訴我／眼淚可以流／但不要偷偷地走」，直指暗示對冷暴力與消失式離開的不認同；雷擎則以「從今各自保重／要好好的喔」、「請你早睡多運動」穩重夾帶俏皮的視角回應，讓整首歌在坦白之中，保留處理現實瑣事的趣味。

兩人在去年黑熊部落的舞台初次認識，並在告別小河岸系列演出的共演後才真正變成朋友，外向又感性的兩人一拍即合，宋楚琳分享：「我們在一些大大小小的音樂場合上都會碰上，一路探班喝酒、錄音喝酒、派對喝酒、練團喝酒！」雷擎也分享：「之前一直對楚琳的才華很欣賞，後面也很開心能變成麻吉一起巡演，甚至能一起寫歌發表作品。」連被問到面對分離的態度，兩人的回答也很一致：「說走就走，不會再停留」。

曾透過《南洋探險隊》專輯入圍本年金曲獎最佳演唱錄音專輯獎的雷擎，本次單曲更親自擔綱製作人，找來老拍檔徐振程合作設計聲響色彩。雷擎分享，編曲上他想刻意保留一種『老歌感』，類似陳昇和陳綺貞合作的經典《你一直在玩》，但又沒有那麼酸楚，而是更帶有距離的一種情緒狀態，「但其實也滿悲傷的，好像講到這有點矛盾？」

