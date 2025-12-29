自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

雷擎、宋楚琳藉酒意談開了 認30歲分手「不要不禮貌」

雷擎攜手宋楚琳推出冬夜微醺單曲《不要不禮貌》。（春雷音樂提供）雷擎攜手宋楚琳推出冬夜微醺單曲《不要不禮貌》。（春雷音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕創作歌手雷擎與宋楚琳共同推出全新單曲《不要不禮貌》，以「大人式的成熟分手」為主題，寫下三十歲之後面對情感結束時，期望用溫柔、誠實與體面的心境應對，好聚好散，將離別從戲劇性的訣別，轉化成對彼此的尊重與祝福。

這首歌已在11月結束的《子皿 In Utero Present Vol.2: 一起喝酒的朋友》巡演現場首唱，配上酒意，讓許多現場聽眾忍不住想起往事而紅了眼框。在千呼萬喚之下，終於在2025年壓軸推出錄音室版本，也讓網友開玩笑道：「過年大掃除必聽！」

雷擎攜手宋楚琳推出冬夜微醺單曲《不要不禮貌》。（春雷音樂提供）雷擎攜手宋楚琳推出冬夜微醺單曲《不要不禮貌》。（春雷音樂提供）

《不要不禮貌》創作源自雷擎與宋楚琳的一場午後閒聊，原本兩人帶著酒，約好想寫一首俏皮的情歌，話題卻不知不覺繞到了孤單、道別，以及這個年紀對感情的態度。由於兩人歲數相仿，面對別離的態度也隨之成長，雷擎分享：「現在好像比較傾向舒服一點，不用什麼事情都搞得太張狂。」宋楚琳也強調要「有話好好說」：「我們都是成熟的人了，沒有什麼是不能溝通的。」兩人最後整理出一個說起來簡單，讀起來也輕巧的結論：既然得分開，那就「不要不禮貌」。

雷擎攜手宋楚琳推出冬夜微醺單曲《不要不禮貌》。（春雷音樂提供）雷擎攜手宋楚琳推出冬夜微醺單曲《不要不禮貌》。（春雷音樂提供）

歌曲中，兩人扮演一對即將分離的愛侶，歌詞裡藏著許多真實又日常的細節。如「房東我處理／貓咪留給你」精準描繪分手時那些瑣碎卻現實的安排，而宋楚琳在歌詞中寫下「如果你已經不愛／請你一定告訴我／眼淚可以流／但不要偷偷地走」，直指暗示對冷暴力與消失式離開的不認同；雷擎則以「從今各自保重／要好好的喔」、「請你早睡多運動」穩重夾帶俏皮的視角回應，讓整首歌在坦白之中，保留處理現實瑣事的趣味。

兩人在去年黑熊部落的舞台初次認識，並在告別小河岸系列演出的共演後才真正變成朋友，外向又感性的兩人一拍即合，宋楚琳分享：「我們在一些大大小小的音樂場合上都會碰上，一路探班喝酒、錄音喝酒、派對喝酒、練團喝酒！」雷擎也分享：「之前一直對楚琳的才華很欣賞，後面也很開心能變成麻吉一起巡演，甚至能一起寫歌發表作品。」連被問到面對分離的態度，兩人的回答也很一致：「說走就走，不會再停留」。

曾透過《南洋探險隊》專輯入圍本年金曲獎最佳演唱錄音專輯獎的雷擎，本次單曲更親自擔綱製作人，找來老拍檔徐振程合作設計聲響色彩。雷擎分享，編曲上他想刻意保留一種『老歌感』，類似陳昇和陳綺貞合作的經典《你一直在玩》，但又沒有那麼酸楚，而是更帶有距離的一種情緒狀態，「但其實也滿悲傷的，好像講到這有點矛盾？」

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中