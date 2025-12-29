自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

王月11月在家暈倒！緊急開顱動刀 兒子簽下「生命急救同意書」

王月上月在家昏倒，緊急送醫安排開顱手術。（翻攝自臉書）王月上月在家昏倒，緊急送醫安排開顱手術。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕王月今（29日）稍早公開這1個月來的生死關卡，她透露11月26日在家中不慎暈倒、頭部撞地後當場昏迷失去記憶，緊急送醫後立刻接受開顱手術取出血塊，撐過加護病房昏迷5天的關鍵期。如今，即將再度面對「顱骨復原」手術，王月坦言心中有不安，但更多的是感恩與被接住的力量。

王月稍早細數當日的驚險狀況，指出因頭部重創被緊急送往醫院動刀，兒子在手術前簽下「生命急救同意書」，女兒則在釜山得知消息後立刻改機票返台。手術後，王月在加護病房昏迷5天，直到12月3日才轉入一般病房，逐漸理解自己少了一部分頭蓋骨，也因此每天呼吸、行動都變得格外吃力，醫師解釋是因腦部直接承受大氣壓力所致，需等待顱骨復原才能改善。

王月感謝萬芳醫院醫療團隊。（翻攝自臉書）王月感謝萬芳醫院醫療團隊。（翻攝自臉書）

經歷這段時間，王月表示自己「看見了很多光」，特別點名感謝萬芳醫院醫療團隊，以及一路為她禱告、點燈、祝福的親友與信仰力量。王月也提到，得知有人替她向不同信仰體系祈求時，內心多次感動落淚，並分享醫師告知她這次屬於「造成最小傷害的顱骨意外」，讓她體悟「奇蹟不一定是毫髮無傷，而是傷得比想像中輕」，更直言這像是一次被生命重新接住的際遇。

面對即將到來的顱骨復原手術，王月坦承仍會掉淚，但也會思考是否還有未交代的話，但她最想傳達的是對所有伸出援手者的感謝，並將這段路上收到的祝福送給正在與身體與恐懼共戰的人。最後，王月提到明天是丈夫李國修的冥誕，同時以最真切的心願，希望大家平安再平安。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中