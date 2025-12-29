王月11月在家暈倒！緊急開顱動刀 兒子簽下「生命急救同意書」

王月上月在家昏倒，緊急送醫安排開顱手術。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕王月今（29日）稍早公開這1個月來的生死關卡，她透露11月26日在家中不慎暈倒、頭部撞地後當場昏迷失去記憶，緊急送醫後立刻接受開顱手術取出血塊，撐過加護病房昏迷5天的關鍵期。如今，即將再度面對「顱骨復原」手術，王月坦言心中有不安，但更多的是感恩與被接住的力量。

王月稍早細數當日的驚險狀況，指出因頭部重創被緊急送往醫院動刀，兒子在手術前簽下「生命急救同意書」，女兒則在釜山得知消息後立刻改機票返台。手術後，王月在加護病房昏迷5天，直到12月3日才轉入一般病房，逐漸理解自己少了一部分頭蓋骨，也因此每天呼吸、行動都變得格外吃力，醫師解釋是因腦部直接承受大氣壓力所致，需等待顱骨復原才能改善。

請繼續往下閱讀...

王月感謝萬芳醫院醫療團隊。（翻攝自臉書）

經歷這段時間，王月表示自己「看見了很多光」，特別點名感謝萬芳醫院醫療團隊，以及一路為她禱告、點燈、祝福的親友與信仰力量。王月也提到，得知有人替她向不同信仰體系祈求時，內心多次感動落淚，並分享醫師告知她這次屬於「造成最小傷害的顱骨意外」，讓她體悟「奇蹟不一定是毫髮無傷，而是傷得比想像中輕」，更直言這像是一次被生命重新接住的際遇。

面對即將到來的顱骨復原手術，王月坦承仍會掉淚，但也會思考是否還有未交代的話，但她最想傳達的是對所有伸出援手者的感謝，並將這段路上收到的祝福送給正在與身體與恐懼共戰的人。最後，王月提到明天是丈夫李國修的冥誕，同時以最真切的心願，希望大家平安再平安。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法