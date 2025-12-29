濱崎步甩「上海唱空場」陰霾 「嚴肅」備戰跨年演唱會喊：我不孤單！

濱崎步明後兩天（30日、31日）即將在國立代代木競技場開唱。（翻攝目IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕濱崎步上月底（29日）在上海「唱空場」的演唱會畫面，躍上《BBC》、《法國國際廣播電台》國際新聞版面，揭示中國的鴨霸行徑。而不幸捲入中日對峙關係的濱崎步，這個月來，前仍繼續用心準備她的國際巡演，一刻也不得閒。

濱崎步演唱會彩排最後一天，IG發文寫著：「因為我不孤單」。（翻攝自IG）

明後兩天（30日、31日）即將在國立代代木競技場開唱的濱崎步，昨在IG文貼出「Ayumi Hamasaki COUNTDOWN LIVE 2025-2026 A We are ayu -ep.Seichi-」的彩排照片，她用英文寫下「因為我並不孤單（Coz I'm not alone）」這幾個字，並發布了數張倒數計時的演唱會彩排照片。姑且不論目的是否可是為了「反諷」上海唱空場事件，但可以確定的是濱崎步深信，歌迷會和她站在一起！

濱崎步神情嚴肅，為跨年演唱會進行最後彩排。（翻攝自IG）

照片中，身穿黑色高領衫的濱崎步正在檢查舞蹈編排和表演，並主持彩排會議。粉絲們看到這組照片紛紛留言：「她認真的眼神太酷了」、「她的睫毛和精神狀態都很完美」、「她簡直讓人熱血沸騰」。

濱崎步為相信歌迷會和她站在一起。（翻攝自IG）

個性直率的濱崎步，用行動證明她對音樂的敬業與執著，也用不屈不撓的態度，堅守她對歌迷的承諾，讓自己成為連結人們橋樑的一份子。

濱崎步慶祝耶誕節的畫面。（翻攝自IG）

