徐小可70歲名導父爆密婚3年！她同框「機長遺孀」新媽洩心聲

資深導演、武術指導許立坤今日現身「非比TV發布會」。（記者潘少棠攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕資深導演、武術指導許立坤今（29）日現身「非比TV發布會」，並由愛女徐小可擔綱活動主持人。現場除了事業新氣象，許立坤身旁神祕女伴更成全場焦點，他首度大方認愛，坦承早在三年前已再婚，對象是一位堅韌的機長遺孀。

徐小可親自擔綱主持人，展現一家人的好感情與對父親新生活的支持。（記者潘少棠攝）

許立坤導演妻子病逝多年，今日他神采奕奕出席新公司成立發布會，驚喜對外宣布再婚。他透露三年前與現任妻子胡蝶登記結婚，當時並未對外宴客。

徐小可在一旁笑稱，爸爸過去性格大剌剌，講話、禮儀較不拘小節，但在遇到現任妻子後，爸爸開始學習「好好說話」。徐小可也說：「我跟阿姨很投緣，她跟爸爸的領域完全不同，謝謝阿姨教他禮儀。人生不同階段會出現不同的貴人，看到爸爸現在變得很穩重，我也很開心。」

導演許立坤（中）今出席「非比影視」發布會，驚喜宣布再婚喜訊，與結縭三年的妻子（左）同台亮相。（記者潘少棠攝）

談到這段緣分，徐小可透露阿姨的背景相當感人，阿姨的前夫原是長榮機長，在執勤時因心肌梗塞意外離世，阿姨獨自拉拔孩子長大。阿姨雖然不懂演藝圈，但非常支持許立坤的影視夢想，甚至鼓勵他投入「寓教於樂」的創作，希望能幫助更多孩子。

徐小可更幽默分享兩家人的年齡差，「阿姨比爸爸小約10歲，她的小女兒才10歲，我都讓小孩叫阿姨，但那個小妹妹竟然叫我『姊姊』！」回想起爸爸的單身時期，徐小可毫不留情地爆料，直指許立坤年輕時魅力驚人，「我爸的情史比我瘋狂！他談吐風趣，20年前真的吃很開，我看過各種奇葩出現在他身邊。」

她提到，自從親生母親離開後，爸爸曾難過很久，家人一度擔心他的健康，現在看到爸爸終於穩定下來，身邊有位性格直爽、不扭捏的人陪伴，身為子女感到無比欣慰。「這年紀還要應付感情很辛苦，喝完酒更可愛，真的很謝謝這些花朵來到爸爸身邊。」許立坤表示，成立「台灣非比影視」是希望能秉持推動創新影視與文化產業的理念。在人生的下半場，他不僅擁有美滿的家庭支持，更在事業上展現老將回春的氣勢，期許能帶領團隊製作出更多具有教育意義的高品質影視作品。

