娛樂 最新消息

aespa紅白少1人！中國成員寧寧遭日網抵制 官方證實不參加

aespa近期風波不斷。（達志影像）aespa近期風波不斷。（達志影像）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本一年一度的NHK紅白歌合戰即將在12月31日舉行，aespa的中國成員寧寧曾曬出「核爆蘑菇雲燈」，引來大批日本網友不滿，連署要求她退出紅白。今天（29日）aespa官方正式宣布，寧寧因身體因素，不會出席紅白歌合戰。

aespa寧寧確定不出席紅白。（達志影像）aespa寧寧確定不出席紅白。（達志影像）

第76屆NHK紅白歌合戰自公布aespa出席以來，在日本爭議不斷，儘管NHK在12月初強調aespa出場沒有問題，且已向所屬公司確認，寧寧並沒有輕視或揶揄原爆受害者的意圖，但仍無法止息日本網友怒火。

公司宣布aespa寧寧不出席紅白。（翻攝自X）公司宣布aespa寧寧不出席紅白。（翻攝自X）

aespa日本官網今天發表聲明，表示寧寧在社群平台上的發文收到很多指正，不過寧寧並沒有特別的意圖，但確實產生了許多擔憂，未來會更加小心注意。公司進一步指出，寧寧因為身體不適，前往醫院檢查的結果，確認她感染了流感，醫師認為她應該要好好休養，因此公司向NHK表達寧寧辭演，此次紅白歌合戰將由KARINA、GISELLE、WINTER三人體制演出。

寧寧近期確實頻傳身體不適，這個月舉行的MMA頒獎典禮，公司就公告寧寧掛病號缺席紅毯，不過她後來還是趕赴現場與成員一起演出，展現敬業的一面，如今又傳出健康亮紅燈，儘管時機點引發議論，總之也算是為此次紅白風波畫下句點。

