強震嚇壞資深主播沈春華 憶起921恐怖經驗

本月27日宜蘭外海發生地震全台跟著天搖地動，讓沈春華想起921往事。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕本月27日宜蘭外海深夜11點多發生規模7.0強震，全台天搖地動，許多人都被地牛翻身從睡夢中嚇醒。資深主播沈春華事後也在社群發文，表示自己歷經強震過後，特別上網查詢正確防震資訊，提醒大家遇到地震最重要的三步驟就是：趴下、掩護、穩住。

沈春華說，強震過後和全家人一起圍爐吃晚餐的心情，真的很感恩。講到日前的強震，沈春華說，她一直以為地震發生要先衝到門口把門打開，沒想到是錯誤資訊，因為在奔跑到門口的途中，很可能會有物品掉下造成受傷。且家有幼兒或長者一定不會自己先趴下找掩護，反而更著急想保護家人，這是一種直覺反應。

沈春華921地震時爬著到孩子臥室想保護他們。（翻攝自臉書）

沈春華回憶起921地震發生時，自己的兩個孩子年紀還小，她被甩出床外，幾乎無法站得住，只能奮力抓著床角爬到孩子房間，保護他們。之後沈春華就被叫回公司直接奔往災區，在埔里連線報導，並在災區度過中秋節。

事隔多年再遇強震，沈春華上網查詢，才搞清楚地震發生當下，最重要的三個步驟是：趴下、掩護、穩住。她也希望大家能夠平安並注意安全。

