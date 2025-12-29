福原愛昔喊「江宏傑救我好幾次」現翻臉反咬 前夫冷回14字打臉

福原愛覺得不管怎麼做都會被批評，不如坦率做自己。（翻攝自微博）

〔記者陳慧玲／綜合報導〕網路時代，名人說過的話，全都會留下紀錄，因此要推翻自己過去的言論，可能要更仔細想想到底之前說過什麼，免得自己打臉。近期福原愛宣布再婚與懷孕喜事，本是好事，但她又一再向日本媒體放話，數落過去和江宏傑婚姻生活的不愉快之處，偏偏現在的言論和過去說過的話完全相反，也難怪江宏傑會在社群做出耐人尋味的反應：「很多事情不用解釋，大家都會明白。」

江宏傑在社群的發文耐人尋味。（翻攝自IG）

準媽媽福原愛最近接受日本媒體《女性SEVEN》訪問，透露想再回歸桌球運動的念頭，「啊，我真的很想繼續從事桌球球運動。」甚至談到：「既然無論我做什麼都會被批評，那我不如坦誠一些。」她在訪談中既有過去動盪歲月的焦慮，也有對未來的憧憬。福原愛表示：「我曾想過，如果可以的話，我本不必公開我的再婚和懷孕消息，但我不想因為自己不說而謠言四起，給身邊的人帶來麻煩。無論我做什麼，都會有人批評我，所以我認為，坦誠相告才是最好的選擇。」

請繼續往下閱讀...

另外福原愛自爆，和前夫江宏傑其實結婚不久婚姻就出現裂痕，還說彼此缺乏溝通，「只想著一定要成為幸福的一家人，但我們彼此卻無法好好商量事情，婚姻關係其實在結婚後不久就已經破裂了。」但奇怪的是，福原愛2016和江宏傑結婚，2018年播出的實境秀《幸福三重奏》中，她和江宏傑甚至每天都要「親100次」秀恩愛，當時親到不少日本網友都覺得噁心，看不出來她所言結婚不久婚姻就出現危機。

至於福原愛現在受訪提到的，和江宏傑婚姻失敗原因在於溝通困難，沒能好好把自己的想法傳達給對方，但過去她雖透露夫妻倆有過意見不合，仍經常在社群大讚江宏傑體貼，還說：「不管你有多忙，都願意跟我聊天、聽我心裡話，如果我哭的話，抱緊我，默默的陪著我，有你的存在，救我好幾次。」到底福原愛哪些是真話，哪些是假話，已讓網友分不清了。

另外福原愛在最新受訪中談到：「我曾經給很多人帶來麻煩，也受到公眾的批評，甚至一度不想出現在公眾視野，但我認為正因為我的身份，我才能傳遞一些真正重要的東西。如果能再給我一次機會，我希望能回報那些支持桌球運動，支持我作為福原愛的人們的愛。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法