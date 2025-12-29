自由電子報
娛樂 最新消息

名模「碗公奶」失守大解放！老公大方不怕看

超模海蒂克隆（左）和吉他手老公湯姆考爾利茲去法國度假。（達志影像）超模海蒂克隆（左）和吉他手老公湯姆考爾利茲去法國度假。（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕51歲德國超模海蒂克隆（Heidi Klum）日前（26日）被狗仔拍到和第三任老公「東京飯店」吉他手湯姆考爾利茲（Tom Kaulitz）在法國聖巴特海灘度假時，再度解放美乳，超級放得開！據悉那幾天，她是和老公及另一對好友夫婦─傳奇攝影師安托萬·維格拉斯（Antoine Verglas）賢伉儷4人同行，一起享受碧海藍天的耶誕假期。

超模海蒂克隆（左）和第老公湯姆考爾利茲。（歐新社）超模海蒂克隆（左）和第老公湯姆考爾利茲。（歐新社）

婚姻生活甜蜜的海蒂，最近頻頻被誇讚變年輕了，雖然她在2019年和當時才不到30歲的老公海姆宣布婚訊時，一度被酸又在收集「玩物男孩」（Toy Boy）了，連續三任老公都是小鮮肉！

超模海蒂克隆（左）解放美乳，老公緊牽辣妻的手，在一旁守護。（達志影像）超模海蒂克隆（左）解放美乳，老公緊牽辣妻的手，在一旁守護。（達志影像）

但6年過去，兩人感情依舊黏TT，照片中的海蒂看起來十分自在，也許是為了避免留下難看的曬痕，海蒂乾脆脫掉上半截比基尼，老公雖然不介意別人的目光（畢竟老婆也算是電視名人，曾是《決戰時裝伸展台》及《德國超級名模生死鬥》的主持人和評審，也是精品內衣「維多利亞的秘密」昔日御用模特兒，知名度極高），但還時不時就緊緊依偎著妻子，牽著她的手，避免「水某」落單，他們歡笑著、親吻著，用行動證實「真愛無敵」！

點圖放大body

