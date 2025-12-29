財神點名 2026年初 5生肖財運爆炸財源滾滾來

面對即將來臨的2026年，有5個生肖被點名，將會是2026年度財星。（彭博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2025年進入倒數，面對即將來臨的2026年，有5個生肖被點名，將會是年度財星，這也代表這5個生肖在2026年事業一帆風順，財源也像是被磁鐵吸引般瘋狂朝這5個生肖而來，不但賺得盆滿缽滿，還會順利一整年。

■生肖龍

屬龍的人雖然有能力，2025年裡卻總被瑣事牽絆、才華無處施展。不過，2026年初局面突然迎來逆轉，屬龍人的事業進展暢通無阻，貴人帶著好機會來敲門。

請繼續往下閱讀...

■生肖馬

2025年讓屬馬的人感覺做什麼都差了一點，生意上客源不穩定、職場上總遇到小摩擦，連生活裡也少不了小麻煩，但到了2026本命年，就像按下轉運鍵，霉運清零，好運接著登場。

■生肖羊

屬羊的人2025年正職收入漲得慢、副業不見起色，還得不斷應付人情開銷和臨時支出，每個月都需要精打細算。2026年初，屬羊人的財運將悄悄升溫，手頭也終於寬裕起來。

■生肖狗

屬狗的人在2025年受人際關係影響，遇到不適合的夥伴或是在團隊中被誤會而感到不順心、身心疲憊。但到了2026年，他們的人際運勢將直線飆升、身邊都是可靠的人、與人合作也能順順利利。

■生肖猴

屬猴的朋友腦子靈活、能力出眾，卻總得不到重視。在2026年，屬猴人也將迎來屬於自己的伯樂，無論是在職場上被重用，還是才華也終於被看見，事業發展都將更上一層樓。

☆民俗說法僅供參考☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法