娛樂 電影

西門町街頭藝人長太帥？竟是宋柏緯冒雨獻唱驚呆路人

宋柏緯聖誕節當天在西門町街頭化身一日街頭藝人，突襲唱歌，宣傳《那張照片裡的我們》，吸引不少影迷。（瀚草文創GrX STUDIO提供）宋柏緯聖誕節當天在西門町街頭化身一日街頭藝人，突襲唱歌，宣傳《那張照片裡的我們》，吸引不少影迷。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕台韓愛情電影《那張照片裡的我們》24日正式上映雖遇多部好萊塢強片夾殺，仍掀起熱烈好評，雙導演及演員們至今跑了超過50場映前映後，親自回答問題。宋柏緯在耶誕節當天驚喜現身西門街頭，在大雨中自彈自唱插曲《瞬間的遠方》帥翻全場，他的粉絲們日前特地包場為他舉辦「李弘國吉他成果發表會」，暖心力挺偶像。

美國人權工作者艾琳達（右）參與並記錄下當年中壢事件，看完《那張照片裡的我們》與導演湯昇榮合照。（瀚草文創GrX STUDIO提供）美國人權工作者艾琳達（右）參與並記錄下當年中壢事件，看完《那張照片裡的我們》與導演湯昇榮合照。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

《那張照片裡的我們》以1977年的中壢事件作為故事背景，當年事件發生時留下的照片並不多，其中便是美國人權工作者艾琳達以幻燈片的方式記錄下來，她也在監製兼導演湯昇榮的邀請下出席首映。看完電影後她大讚男主角們的高顏值，欣慰表示：「故事中的女主角追求真理、追求她的社會理想，希望這能引起年輕人對台灣歷史的興趣。拍這部電影不簡單，要找到40年前的環境、大樓、警局真的都不容易。」有參與中壢事件的邱垂貞也利用周末觀影場，他當年替競選人創作音樂，也盼作品為更多人帶來啟發。

宋柏緯和振永在《那張照片裡的我們》為了李沐大打出手。（瀚草文創GrX STUDIO提供）宋柏緯和振永在《那張照片裡的我們》為了李沐大打出手。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

韓國男星振永飾演來自韓國的跆拳道教練金浩熙，特地配合上映再次訪台5天，除了為戲宣傳外，也親自出席粉絲包場活動。24日當天他一現身戲院粉絲便大合唱主題曲《此刻永遠》，還齊聲獻上祝福：「振永，我愛你！耶誕快樂，祝《那張照片裡的我們》票房大賣，當會喔（dongˊ voi 客家話：很棒喔）。」讓他驚喜直呼：「本來想說由我來唱給大家聽，沒想到粉絲先唱了，而且大家歌詞背得好熟喔，謝謝你們讓我此行留下美好的回憶！」

李沐和夏靖庭在《那張照片裡的我們》詮釋的父女之情令人動容。（瀚草文創GrX STUDIO提供）李沐和夏靖庭在《那張照片裡的我們》詮釋的父女之情令人動容。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

雙導演湯昇榮、鄭乃方與宋柏緯則在電影上映後勤跑映後，宋柏緯片中飾演熱血青年李弘國，同時也是大學的吉他社副社長，熱愛音樂，聖誕節當天驚喜現身西門街頭，演唱完整版電影插曲《瞬間的遠方》，儘管當時雨勢變大，但不少民眾聽到宋柏緯的歌聲停下腳步，甚至與他一起合唱、揮動手臂，為寒冷的聖誕節注入一股暖流。

宋柏緯鐵粉們周末特地包場舉辦「李弘國吉他成果發表會」力挺《那張照片裡的我們》。（瀚草文創GrX STUDIO提供）宋柏緯鐵粉們周末特地包場舉辦「李弘國吉他成果發表會」力挺《那張照片裡的我們》。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

他的鐵粉周末也特地包場舉辦「李弘國吉他成果發表會」，製作回顧宋柏緯電影作品的特別底片捲送給粉絲，宋柏緯則以「空氣吉他」獻唱寵粉。他分享角色時提到：「我們都很喜歡音樂，對世界的想像都很美好。弘國教會了我很重要的事情，就是每個人都有做選擇的權利，這深刻地影響了我，我因為這個角色，這一年也有很大的改變。」

宋柏緯在《那張照片裡的我們》上合歡山找李沐，打動不少影迷的心。（瀚草文創GrX STUDIO提供）宋柏緯在《那張照片裡的我們》上合歡山找李沐，打動不少影迷的心。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

而近期氣溫驟降，合歡山開始下雪，不少民眾瘋追雪，恰巧片中也有相約合歡山看雪的場景，宋柏緯回憶：「拍攝時我在上面待了4天，前兩天沒戲，就在山上欣賞了美景，我還看到月升，月亮從山峰中間升起，旁邊有雲海，雖然很冷，但真的很漂亮。最近合歡山開始下雪，大家剛好可以去走走喔！」值得一提的是，周末跑映後時，與他在世界棒球12強冠軍故事電影《絕勝》合作的演員胡智強正在影城上班，現身影廳內替宋柏緯「服務」，同時和粉絲們一起留影，意外成為當天驚喜彩蛋。

李沐和振永在《那張照片裡的我們》一起經歷的中壢事件。（瀚草文創GrX STUDIO提供）李沐和振永在《那張照片裡的我們》一起經歷的中壢事件。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

此外，不少熱情影迷多刷看片，發現不少導演巧思，如賢英（李沐飾）工作的照相館在電影一開始打不開，但後來變得能開，湯昇榮與鄭乃方聽到影迷的細膩觀眾感動不已，鄭乃方解釋：「這扇門其實也象徵了賢英的家庭關係，一開始她們家庭的關係是非常緊繃的，父親用他們的方式愛女兒，對女兒卻形成一種壓力，但在事件爆發後，家人間看見了彼此的愛與學會了和解，那扇門就開了，片中我們還安排了許多這樣的隱喻，期待大家可以逐一發掘。」

