日男星性侵出獄復出被酸！新井浩文冷回：有前科大多能回歸

新井浩文（中）在這篇長文附上穿著聖誕老公公服裝的照片。（翻攝自note）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕曾經演過《銀魂》的日本男星新井浩文，在2018年被爆出性侵醜聞，入獄服刑4年，現在已經出獄。他暌違6年10個月回歸，昨天（28日）在下北澤的劇院演出，引來不少罵聲，而新井浩文則回應：「在日本，即便有前科，絕大多數的工作都還是能重新開始。」

新井浩文今天在「note」網站發出長文，先提到自己身為一個公眾人物，必須做好被媒體報導的準備，不管內容是好或者是壞，他都不在意，不過昨天他幫兩位觀眾簽名時，有TBS電視台的記者拿著相機拍攝他，甚至態度很差，讓他覺得很不尊重兩位一般觀眾。因為發生這件事情，為避免給觀眾添麻煩，新井浩文才從另外的出口離開。

新井浩文表示自己可以理解媒體報導的需求，但應該還是要保持一定的禮儀，而先打破不成文規定的是TBS電視台，他語帶不屑地說：「我進入劇場的時候撞到頭，我想那應該也被拍下來了，你們就儘管拿去用無所謂。」

提到未來的演員生涯，新井浩文表示不知道未來會如何，有工作就做，沒工作就不做，不過有不少人希望能夠與他一起合作，如果有機會再請多多指教。「最後的最後，那些說更生人要回演藝圈真是太天真的人，除了一部分的職業沒辦法幹之外，在日本，即便有前科，絕大多數的工作都還是能重新開始。」新井浩文說道。

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

