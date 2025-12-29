自由電子報
娛樂 最新消息

三上悠亞加入職籃啦啦隊 粉絲嗆梓梓 親發限動曝心聲

三上悠亞加入台灣職籃啦啦隊「Formosa Sexy」。（資料照，TPBL提供）三上悠亞加入台灣職籃啦啦隊「Formosa Sexy」。（資料照，TPBL提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕日本女星三上悠亞近日正式加入台灣職籃啦啦隊「Formosa Sexy」，日前她和隊友們開心跳舞時，被拍下與隊長梓梓同框照片。沒想到竟有網友在底下留言，罵翻梓梓要她「滾去一邊」，對此梓梓本人高EQ回應，三上悠亞得知此事後，也趕緊發限時動態，表示自己非常喜歡梓梓。

梓梓（右）與三上悠亞的合照下，充滿粉絲謾罵，梓梓高EQ回應（紅框處）。（翻攝自Threads）梓梓（右）與三上悠亞的合照下，充滿粉絲謾罵，梓梓高EQ回應（紅框處）。（翻攝自Threads）

本月27日三上悠亞現身首度應援，吸引大批人潮，隊長梓梓在社群上發出和三上悠亞合照，竟引來許多人怒罵「梓梓可以到旁邊去嗎？有穿衣服沒穿衣服都輸悠亞太多了」、「那個梓梓可以滾去一邊嗎」。梓梓本人在留言下回應「抱歉刺了你的眼（跪下道歉符號）但因為悠亞不熟悉我們主場，所以這週是我負責帶著她，還請你們見諒～（心跳符號）」，溫和有禮的回答，充滿高EQ。

三上悠亞在台灣擁有許多粉絲。（TPBL提供）三上悠亞在台灣擁有許多粉絲。（TPBL提供）

三上悠亞本人得知此事後，趕緊發出限時動態，還標註了梓梓表示「在這裡想特別謝謝隊長梓梓。我第一天到台灣時，隊長其實身體不太舒服，卻還是特地來陪我一起練舞」不僅如此，三上悠亞還說「不管是私底下，還是在球場上，她都一直很細心地照顧我、保護我。有隊長陪在身邊，真的讓我感到非常安心。我很喜歡隊長，也很感謝她」，更希望未來大家能一起並肩努力、互相陪伴。

三上悠亞（右）發限時動態，畫面是與梓梓擁抱，並表示非常喜歡梓梓。（翻攝自IG）三上悠亞（右）發限時動態，畫面是與梓梓擁抱，並表示非常喜歡梓梓。（翻攝自IG）

