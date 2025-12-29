自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

假拍照突襲毆打陳沂！接應者判刑9月、動手者棄保潛逃遭通緝

法官審酌，周男犯後否認犯意、未與被害人和解，所為侵害他人身體安全等情狀，量處有期徒刑9月。（資料照）法官審酌，周男犯後否認犯意、未與被害人和解，所為侵害他人身體安全等情狀，量處有期徒刑9月。（資料照）

〔記者劉詠韻／台北報導〕網紅陳沂去年在台北市住處附近遭人攻擊，台北地方法院審理後認定，22歲周姓男子明知同夥黃國翔將對陳沂施暴，仍負責駕車接送、事前勘查地形並在旁待命，已與黃男構成傷害罪共同正犯，判處周男有期徒刑9月，全案仍可上訴。

檢警調查，黃男去年2月5日下午4時許在北市長安東路二段，假借拍照攀談方式確認陳沂身分後，突持iPhone手機朝其頭部攻擊，並以手腳毆踹，造成陳沂雙側頭部鈍挫傷、雙側耳部擦挫傷等傷害，犯行發生於人來人往的街頭，手段具突襲性與危險性。

北院認定，周男雖未親自動手，但案發當天清晨3時許，曾駕車載黃男到陳沂住處附近查看地形，當日上午9時39分再度搭載黃男前往其住處一帶守候；待陳沂外出後一路尾隨至長安東路，由黃男下車動手行兇，周男則在旁待命，顯見雙方有明確犯意聯絡與行為分擔。

法官審酌，周男犯後否認犯意、未與被害人和解，所為侵害他人身體安全，對社會秩序造成不良影響，量處有期徒刑9月。至於實際動手的黃國翔，因棄保潛逃，另案通緝中。

☆拒絕暴力，請撥打110☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中