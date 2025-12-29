假拍照突襲毆打陳沂！接應者判刑9月、動手者棄保潛逃遭通緝

法官審酌，周男犯後否認犯意、未與被害人和解，所為侵害他人身體安全等情狀，量處有期徒刑9月。（資料照）

〔記者劉詠韻／台北報導〕網紅陳沂去年在台北市住處附近遭人攻擊，台北地方法院審理後認定，22歲周姓男子明知同夥黃國翔將對陳沂施暴，仍負責駕車接送、事前勘查地形並在旁待命，已與黃男構成傷害罪共同正犯，判處周男有期徒刑9月，全案仍可上訴。

檢警調查，黃男去年2月5日下午4時許在北市長安東路二段，假借拍照攀談方式確認陳沂身分後，突持iPhone手機朝其頭部攻擊，並以手腳毆踹，造成陳沂雙側頭部鈍挫傷、雙側耳部擦挫傷等傷害，犯行發生於人來人往的街頭，手段具突襲性與危險性。

北院認定，周男雖未親自動手，但案發當天清晨3時許，曾駕車載黃男到陳沂住處附近查看地形，當日上午9時39分再度搭載黃男前往其住處一帶守候；待陳沂外出後一路尾隨至長安東路，由黃男下車動手行兇，周男則在旁待命，顯見雙方有明確犯意聯絡與行為分擔。

法官審酌，周男犯後否認犯意、未與被害人和解，所為侵害他人身體安全，對社會秩序造成不良影響，量處有期徒刑9月。至於實際動手的黃國翔，因棄保潛逃，另案通緝中。

