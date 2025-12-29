自由電子報
高雄跨年晚會今彩排 Wing Stars彩排勁舞

〔記者葛祐豪／高雄報導〕「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會，將於31日晚間7點在夢時代前的時代大道登場，集結海內外17組夢幻卡司，更獨家邀請韓國「Waterbomb水彈女王」權恩妃獻唱；今（29日）下午起進行彩排，台鋼雄鷹Wing Stars啦啦隊率先登場，洋溢滿滿青春能量。

高雄跨年晚會彩排，台鋼雄鷹Wing Stars啦啦隊率先登場。（市府提供）高雄跨年晚會彩排，台鋼雄鷹Wing Stars啦啦隊率先登場。（市府提供）

Wing Stars彩排一登台便火力全開，演出被網友譽為「超強刀群舞」的〈Dancing High〉，舞步整齊劃一；接續帶來首張單曲〈Cheer it up 加大〉，女孩們把球場上必勝應援的熱血精神搬上舞台，熱情十足。

隊長螢螢坦言，成員們起初很緊張，但看到排練現場有粉絲應援支持後，感到非常安心，她也提到Wing Stars 2周年活動將於明年1月展開，期待與粉絲朋友見面。

兩名韓國成員更大秀中文，「清純精靈」Mingo（朴旻曙）表示新學到中文是「小確信」，還大讚能出演跨年舞台是「大確信」；「最強外掛」安芝儇則毫不猶豫說出：「烤魷魚！」，並笑說有和成員們一起去逛夜市。

高雄跨年晚會卡司。（市府提供）高雄跨年晚會卡司。（市府提供）

高市府表示，31日晚間7點起，民眾也可透過多元平台線上同步嗨跨年。電視轉播有華視、年代MUCH台、壹電視綜合台；串流平台則有中華電信MOD、Hami Video、LINE TODAY、LINE VOOM；網路直播可鎖定臉書平台陳其邁市長、高雄市政府等。

高雄跨年晚會通指南。（市府提供）高雄跨年晚會通指南。（市府提供）

市府提醒，31日當天夢時代周邊道路將實施三階段交通管制。其中，輕軌C4凱旋中華站及C5夢時代站，自傍晚5點起配合人流管制，將暫停上下車服務，建議民眾搭乘捷運紅線至R6凱旋站後，步行即可抵達。配合散場需求，捷運與輕軌將延長營運時間，捷運營運至凌晨2時，輕軌營運至凌晨1時30分。

「2026雄嗨趴」演出卡司包括權恩妃、「Lulu」黃路梓茵、告五人、八三夭、鳳小岳＆壓克力柿子、滅火器、芒果醬 、陳忻玥、鼓鼓呂思緯等，倒數時刻後，將施放最大10吋、璀璨耀眼的「亞灣跨年花火」，為2025畫下完美句點。

