NewJeans驚傳Danielle遭開除 恐創違約金天價紀錄

韓國怪物女團NewJeans和所屬公司ADOR的專屬合約糾紛將進入尾聲。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國怪物女團NewJeans和所屬公司ADOR的專屬合約糾紛終於進入尾聲，隨著Hyein與Haerin確定重回公司，今（29）日ADOR宣布，將成員Danielle開除並進行提告，這也代表Danielle恐面臨高達1080億韓圜（約新台幣23億元）天價違約金，且Danielle也是NewJeans唯一一個被開除的團員。

Danielle成為NewJeans唯一被開除的成員。（資料照，記者王文麟攝）

Danielle倘若真的面臨高達23億新台幣的天價違約金，將創下韓國偶像解約賠償歷史新高，含網熱烈討論為何違約金會這麼高？根據ADOR在2024年預計總營收為1111億韓圜（約新台幣23.9億元），違約金計算方式為前兩年月均營收x剩餘的54個月合約期，若每人月均營收為20億韓圜（約新台幣4千3百萬元），那麼賠償金額就是天價的1080億韓圜。

網友替Danielle抱不平，擔心她遭到行業隱形封殺。（資料照，記者王文麟攝）

網友替Danielle抱不平，認為如此高額的違約賠償金壓力可能導致Danielle遭到行業隱形封殺，而且網友也認為韓國法院通常認定高額違約金不合理，參考過往的案例，應該要減到原本的20％（約新台幣4.6億元）才合理。

