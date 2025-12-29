自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

元旦「馬拉松心測」：沒有跨不過的坎！「2026必勝起跑式」就定位…

偉大的旅程不需要在最完美的狀態下開啟，克服焦慮和盲點，找到落實計劃的動力，自然能遊刃有餘地跑向成功的終點！（艾菲爾提供）偉大的旅程不需要在最完美的狀態下開啟，克服焦慮和盲點，找到落實計劃的動力，自然能遊刃有餘地跑向成功的終點！（艾菲爾提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕面對2026年新計劃，你是不是覺得有些地方好像「卡卡的」，想要全力衝刺，又擔心搞錯方向或因為太早衝刺而後繼無力？

對此疑慮，研究東方方占星及命理多年的塔羅牌老師艾菲爾提醒，本週在「上弦月漸盈」的月光下，宇宙正釋放出一股「付諸行動」的感召力。月圓在即，上弦月象徵著從思索轉向執行的關鍵點，它柔聲提醒我們：偉大的旅程不需要在最完美的狀態下開啟，只需要在「那一刻」選擇開始。

2026年的腳步已在不遠處回蕩，你對這場人生馬拉松起跑點的直覺反應，精準揭示了你在現實生活中，究竟被什麼樣的「心理門檻」給絆住了腳。艾菲爾提醒，這個「馬拉松心測」將帶領你穿透焦慮的迷霧，找出那件你最該在2026年第一天就勇敢跨出的第一步，讓你的野心不再只是起跑線上的空談。 

 

Q、你下定決心參加一趟全程馬拉松，此時此刻，你站在起跑線上，最在意的是以下哪一個？

A、標籤（要用貼的還是別針？）

B、穿著（衣褲的顏色搭配…）

C、對手（對手強不強？）

D、裝備（專業計時、心率手錶、慢跑鞋…）

E、氣候（會不會很熱或下雨？）

F、路線（崎嶇、平穩、有沒有上下坡？）

 

 

 

A、標籤

➤2026請跨出【定義自我的第一步】

如果你在起跑線上最在意那張代表身分的標籤，這意味著你近期深受「社會評價」與「身分焦慮」的困擾。你在意這張標籤是用別針刺穿衣服，還是溫和地黏貼，反映出你害怕自己的行動會傷害到現有的形象，或是不確定該以什麼樣的名義出發。

2025年的你，或許因為太在意別人的標籤，而活得小心翼翼。2026年你最該跨出的，是「主動定義自己」的第一步。別再等別人給你位子或頭銜，你要自己寫下名字。

你站在人群中，反覆調整胸前的號碼布，深怕它歪了1公分。你擔心別人一眼看穿你的業餘，卻忘了標籤只是通行證，路是腳在跑的。

．行動建議：停止詢問「我可以嗎？」，直接對你想發展的領域說「我是」。無論是創業、轉職還是發展副業，請在1月1日就印製一張屬於新身分的個人名片，或更改社群檔案。

 

B、穿著

➤2026請跨出【展現真實色彩的第一步】

在意衣褲顏色搭配的你，內心擁有一種對「和諧」與「美感」的高標準。這代表你在行動前，總是花費過多精力在「包裝」與「營造氛圍」。你希望自己看起來是準備好的、是得體的，甚至希望這份行動能贏得掌聲。然而，這種對完美的過度追求，反而成了你拖延的藉口。

2026年你最該跨出的，是「允許不完美但真實的亮相」。你不需要等到萬事俱備才登場，那份為了夢想而大汗淋漓的狼狽，才是最有魅力的色彩。

你的運動衣剪裁俐落、顏色亮眼，你希望在鏡頭前是完美的。但這份優雅讓你不敢全力衝刺，深怕破壞了形象。你放不下的是「被評價」的負擔。

．行動建議：找一件你不怕弄髒的舊衣服，去做那件你猶豫已久、可能失敗、可能讓你出糗的事情。2026年，請務必進行一次「破壞形象」的嘗試，讓內在的真實取代外在的妝點。

 

C、對手

➤2026請跨出【與自己賽跑的第一步】

選擇在意對手的你，生活中充滿了比較感與競爭意識。你透過觀察別人的速度來決定自己的配速，這讓你近期活得非常疲憊。當看到同儕升遷、朋友成家，你的起跑線上就充滿了壓迫感。你擔心的強手，其實是你內心對「落後」的恐懼。

2026年你最該跨出的，是「關掉外界靜音鍵，找回個人節奏」的第一步。別人的終點不是你的目標，你該學會只看著眼前的道路，而不是身旁的背影。

你左右掃視，觀察旁邊跑者的腿部肌肉與心率表。你還沒跑出一公里的汗水，心率就已經因為別人的速度而飆升。你的賽道被別人的身影擠得水泄不通。

．行動建議：取消追蹤那些會讓你感到自卑的「成功人士」。2026年，請為自己設定一個不需對任何人交代的個人目標（例如自學一項冷門技能），唯一的評分者只有你自己。

 

D、裝備

➤2026請跨出【實事求是的專業第一步】

在意專業計時與手錶的你，是一個信奉「資料」與「工具」的理性主義者。你害怕資源不足、害怕沒有最好的設備而導致失敗。你在2025年可能買了很多課程、收集了許多懶人包，卻遲遲沒有寫下第一行程式碼或投出第一封履歷。你把「準備工具」當成了「正在努力」的假像。

2026年你最該跨出的，是「捨棄複雜工具，直接肉搏作戰」的第一步。最好的裝備不是手錶，而是你那雙已經準備好磨出繭的雙腳。

你不斷校準手錶的GPS，確認它能精準記錄每一卡路里的消耗。你擁有一身頂級裝備，卻在起跑槍響後猶豫：萬一電力不足怎麼辦？萬一資料不準怎麼辦？

．行動建議：不要再買新的軟體、新的書、新的課。2026年，請強迫自己在現有的資源下（哪怕是一台舊電腦、一個簡陋的房間）直接產出結果。實踐，才是最強大的專業裝備。

 

E、氣候

➤2026請跨出【不再等待好天氣的第一步】

選擇在意氣候的你，性格敏感且容易受到環境波動的影響。你是一個「看心情做事」的人，總在等待那個「對的時機」。你會說：等天氣變涼再慢跑、等我有心情再寫作、等景氣好一點再跳槽。這種對外部環境的依賴，讓你的2025年在無盡的觀望中消逝。

2026年你最該跨出的，是「風雨無阻的紀律性」的第一步。好天氣是運氣，壞天氣是洗禮，只有跑過風雨的人，才有資格談論彩虹。

你抬頭望天，擔心那朵雲會變黑。你對外在變化的不安，掩蓋了你對前進的渴望。你把主動權交給了老天爺，卻忘了傘是在你手上的。

．行動建議：設定一個「無論如何都要執行」的魔鬼時間表。2026年，請選在一個你心情最糟、天氣最差、或狀態最不好的日子，去啟動那個最重要的計畫。打破「感覺好才做事」的詛咒。

 

F、路線

➤2026請跨出【擁抱未知與崎嶇的第一步】

在意路線是否平穩的你，渴望的是一種「可預見的安全感」。你希望人生這場馬拉松只有下坡和平坦之路，對於未知、上下坡或崎嶇充滿了牴觸。這代表你在2025年因為害怕風險而避開了許多可能的機會。你過度分析每一條路的損益，卻忘了風景往往藏在那些陡峭的山路上。

2026年你最該跨出的，是「主動挑戰舒適區邊緣」的第一步。平穩的路通往平庸，只有接受崎嶇，你的生命才會變得立體。

你反覆研讀路線圖，試圖找出體力消耗最少的那條路。你害怕膝蓋受傷、害怕喘不過氣。你渴望到達終點，卻不想要那段辛苦的過程。

．行動建議：接受一個你覺得「有點吃力」的任務。2026年，請故意選擇那條「看起來比較難」的路線。挑戰你的舒適圈，讓那種微喘與心跳加速的感覺，提醒你還活著。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中