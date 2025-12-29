元旦「馬拉松心測」：沒有跨不過的坎！「2026必勝起跑式」就定位…

偉大的旅程不需要在最完美的狀態下開啟，克服焦慮和盲點，找到落實計劃的動力，自然能遊刃有餘地跑向成功的終點！（艾菲爾提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕面對2026年新計劃，你是不是覺得有些地方好像「卡卡的」，想要全力衝刺，又擔心搞錯方向或因為太早衝刺而後繼無力？

對此疑慮，研究東方方占星及命理多年的塔羅牌老師艾菲爾提醒，本週在「上弦月漸盈」的月光下，宇宙正釋放出一股「付諸行動」的感召力。月圓在即，上弦月象徵著從思索轉向執行的關鍵點，它柔聲提醒我們：偉大的旅程不需要在最完美的狀態下開啟，只需要在「那一刻」選擇開始。

2026年的腳步已在不遠處回蕩，你對這場人生馬拉松起跑點的直覺反應，精準揭示了你在現實生活中，究竟被什麼樣的「心理門檻」給絆住了腳。艾菲爾提醒，這個「馬拉松心測」將帶領你穿透焦慮的迷霧，找出那件你最該在2026年第一天就勇敢跨出的第一步，讓你的野心不再只是起跑線上的空談。

Q、你下定決心參加一趟全程馬拉松，此時此刻，你站在起跑線上，最在意的是以下哪一個？

A、標籤（要用貼的還是別針？）

B、穿著（衣褲的顏色搭配…）

C、對手（對手強不強？）

D、裝備（專業計時、心率手錶、慢跑鞋…）

E、氣候（會不會很熱或下雨？）

F、路線（崎嶇、平穩、有沒有上下坡？）

A、標籤

➤2026請跨出【定義自我的第一步】

如果你在起跑線上最在意那張代表身分的標籤，這意味著你近期深受「社會評價」與「身分焦慮」的困擾。你在意這張標籤是用別針刺穿衣服，還是溫和地黏貼，反映出你害怕自己的行動會傷害到現有的形象，或是不確定該以什麼樣的名義出發。

2025年的你，或許因為太在意別人的標籤，而活得小心翼翼。2026年你最該跨出的，是「主動定義自己」的第一步。別再等別人給你位子或頭銜，你要自己寫下名字。

你站在人群中，反覆調整胸前的號碼布，深怕它歪了1公分。你擔心別人一眼看穿你的業餘，卻忘了標籤只是通行證，路是腳在跑的。

．行動建議：停止詢問「我可以嗎？」，直接對你想發展的領域說「我是」。無論是創業、轉職還是發展副業，請在1月1日就印製一張屬於新身分的個人名片，或更改社群檔案。

B、穿著

➤2026請跨出【展現真實色彩的第一步】

在意衣褲顏色搭配的你，內心擁有一種對「和諧」與「美感」的高標準。這代表你在行動前，總是花費過多精力在「包裝」與「營造氛圍」。你希望自己看起來是準備好的、是得體的，甚至希望這份行動能贏得掌聲。然而，這種對完美的過度追求，反而成了你拖延的藉口。

2026年你最該跨出的，是「允許不完美但真實的亮相」。你不需要等到萬事俱備才登場，那份為了夢想而大汗淋漓的狼狽，才是最有魅力的色彩。

你的運動衣剪裁俐落、顏色亮眼，你希望在鏡頭前是完美的。但這份優雅讓你不敢全力衝刺，深怕破壞了形象。你放不下的是「被評價」的負擔。

．行動建議：找一件你不怕弄髒的舊衣服，去做那件你猶豫已久、可能失敗、可能讓你出糗的事情。2026年，請務必進行一次「破壞形象」的嘗試，讓內在的真實取代外在的妝點。

C、對手

➤2026請跨出【與自己賽跑的第一步】

選擇在意對手的你，生活中充滿了比較感與競爭意識。你透過觀察別人的速度來決定自己的配速，這讓你近期活得非常疲憊。當看到同儕升遷、朋友成家，你的起跑線上就充滿了壓迫感。你擔心的強手，其實是你內心對「落後」的恐懼。

2026年你最該跨出的，是「關掉外界靜音鍵，找回個人節奏」的第一步。別人的終點不是你的目標，你該學會只看著眼前的道路，而不是身旁的背影。

你左右掃視，觀察旁邊跑者的腿部肌肉與心率表。你還沒跑出一公里的汗水，心率就已經因為別人的速度而飆升。你的賽道被別人的身影擠得水泄不通。

．行動建議：取消追蹤那些會讓你感到自卑的「成功人士」。2026年，請為自己設定一個不需對任何人交代的個人目標（例如自學一項冷門技能），唯一的評分者只有你自己。

D、裝備

➤2026請跨出【實事求是的專業第一步】

在意專業計時與手錶的你，是一個信奉「資料」與「工具」的理性主義者。你害怕資源不足、害怕沒有最好的設備而導致失敗。你在2025年可能買了很多課程、收集了許多懶人包，卻遲遲沒有寫下第一行程式碼或投出第一封履歷。你把「準備工具」當成了「正在努力」的假像。

2026年你最該跨出的，是「捨棄複雜工具，直接肉搏作戰」的第一步。最好的裝備不是手錶，而是你那雙已經準備好磨出繭的雙腳。

你不斷校準手錶的GPS，確認它能精準記錄每一卡路里的消耗。你擁有一身頂級裝備，卻在起跑槍響後猶豫：萬一電力不足怎麼辦？萬一資料不準怎麼辦？

．行動建議：不要再買新的軟體、新的書、新的課。2026年，請強迫自己在現有的資源下（哪怕是一台舊電腦、一個簡陋的房間）直接產出結果。實踐，才是最強大的專業裝備。

E、氣候

➤2026請跨出【不再等待好天氣的第一步】

選擇在意氣候的你，性格敏感且容易受到環境波動的影響。你是一個「看心情做事」的人，總在等待那個「對的時機」。你會說：等天氣變涼再慢跑、等我有心情再寫作、等景氣好一點再跳槽。這種對外部環境的依賴，讓你的2025年在無盡的觀望中消逝。

2026年你最該跨出的，是「風雨無阻的紀律性」的第一步。好天氣是運氣，壞天氣是洗禮，只有跑過風雨的人，才有資格談論彩虹。

你抬頭望天，擔心那朵雲會變黑。你對外在變化的不安，掩蓋了你對前進的渴望。你把主動權交給了老天爺，卻忘了傘是在你手上的。

．行動建議：設定一個「無論如何都要執行」的魔鬼時間表。2026年，請選在一個你心情最糟、天氣最差、或狀態最不好的日子，去啟動那個最重要的計畫。打破「感覺好才做事」的詛咒。

F、路線

➤2026請跨出【擁抱未知與崎嶇的第一步】

在意路線是否平穩的你，渴望的是一種「可預見的安全感」。你希望人生這場馬拉松只有下坡和平坦之路，對於未知、上下坡或崎嶇充滿了牴觸。這代表你在2025年因為害怕風險而避開了許多可能的機會。你過度分析每一條路的損益，卻忘了風景往往藏在那些陡峭的山路上。

2026年你最該跨出的，是「主動挑戰舒適區邊緣」的第一步。平穩的路通往平庸，只有接受崎嶇，你的生命才會變得立體。

你反覆研讀路線圖，試圖找出體力消耗最少的那條路。你害怕膝蓋受傷、害怕喘不過氣。你渴望到達終點，卻不想要那段辛苦的過程。

．行動建議：接受一個你覺得「有點吃力」的任務。2026年，請故意選擇那條「看起來比較難」的路線。挑戰你的舒適圈，讓那種微喘與心跳加速的感覺，提醒你還活著。

