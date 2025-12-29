自由電子報
娛樂 最新消息

《封神》型男陳牧馳當爸了？ 女友孕照網瘋傳未證真假

中國男星陳牧馳傳出與陳冰正在戀愛中。（翻攝自微博）中國男星陳牧馳傳出與陳冰正在戀愛中。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國男星陳牧馳（原名：陳海亮）曾經與男星吳楚一爆出「同志情」，2023年又傳出與大他7歲的女星陳冰陷入熱戀，兩人不但被狗仔拍到約會出遊的照片，照片中的陳冰大腹便便，看似懷孕5～6個月。

陳牧馳緋聞女友陳冰被拍到腹部隆起照片。（翻攝自微博）陳牧馳緋聞女友陳冰被拍到腹部隆起照片。（翻攝自微博）

陳牧馳先前曾被指出閃婚圈外女友，不過後來被同志情蓋過。如今陳牧馳又被狗仔拍到與緋聞女友陳冰在餐廳約會，畫面中陳冰穿著寬鬆衣物，但也有網友指出陳冰自己10日發布的照片當中，腹部看起來很平坦，根本不像是個孕婦。

陳牧馳因演出電影《封神第一部：朝歌風雲》「殷郊」一角快速爆紅。（翻攝自豆瓣）陳牧馳因演出電影《封神第一部：朝歌風雲》「殷郊」一角快速爆紅。（翻攝自豆瓣）

陳牧馳因演出電影《封神第一部：朝歌風雲》「殷郊」一角快速爆紅，殺青後和圈外女友閃婚，隔年結束短命婚，但陳牧馳本人則透過聲明表示：自己的確有過一段婚姻，但兩人是和平分手，也沒有孩子。2023年男星吳楚一出面爆料自己與陳牧馳有「男男情」，還指自己原本是直男，卻被陳牧馳帶入斷背山，為了養兒子並支付陳牧馳生活費，吳楚一不得不透過跳鋼管舞賺錢，讓人驚呆。

陳牧馳（右）光著上身與陳冰聊天。（翻攝自微博）陳牧馳（右）光著上身與陳冰聊天。（翻攝自微博）

陳牧馳先前就曾被拍到赤裸上身在自家與陳冰聊天，當時陳冰還忘我地撫摸陳牧馳腹肌，因為窗簾沒拉上，親密互動全曝光。

