2025世界百大型男之冠張哲瀚 在中國竟是劣跡藝人

美國知名網站TC Candler公布2025年「全球百大型男」排行榜，由古裝劇《山河令》中國男星張哲瀚強勢奪冠。（資料照，張哲瀚提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕美國知名網站TC Candler公布2025年「全球百大型男」排行榜，今年榜單由古裝劇《山河令》中國男星張哲瀚強勢奪冠，成為年度最具代表性的顏值男神。不過張哲瀚在中國卻慘遭封殺，甚至被列為「劣跡藝人」。

張哲瀚因多年前在日本賞櫻的照片疑似靖國神社一角被列為劣跡藝人。（翻攝自微博）

張這瀚因《山河令》打開知名度，卻因網路流傳他多年前前往日本賞櫻時，拍照背景疑似位於靖國神社附近，遭到中國演藝圈封殺3年多，他轉向海外發展，今年春季還舉行了新年沙灘音樂會，與粉絲慶新年，也推出單曲《Lost in London》。

張哲瀚將演藝中心轉往海外。（資料照，張哲瀚提供）

面對中國演藝圈的封殺且身為劣跡藝人，張哲瀚心裡還是感到遺憾，他曾經在演唱會上說：「我是一個土生土長的中國人，我從來沒有、也永遠不會參觀、不會參拜靖國神社。我深愛我的祖國，是大家的信任和支持支撐我走到今天，謝謝你們。」更帶動台下觀眾一同高唱〈中國人〉輸誠。

張哲瀚向中國輸誠仍未被解禁。（翻攝自IG）

失去中國市場後的張哲瀚試圖在海外發展突圍，曾赴泰國、馬來西亞、新加坡等地巡迴演出，並將形象從演員扭轉成歌手，2024年他成功躋身各大串流平台，獲得「「2024 Hito 流行音樂獎盛典」最受歡迎新人獎、第20屆「KKBOX風雲榜年度百大風雲歌手」，但至今他仍未被中國解禁。

