《動物方城市2》全台大破6.31億！將超車鬼滅《無限列車篇》影史紀錄

《動物方城市2》在台賣破台幣6.31億，登上好萊塢動畫台灣影史票房冠軍。（迪士尼提供）

〔記者許世穎／台北報導〕迪士尼賣座動畫續作《動物方城市2》持續在台熱映，上週末（12月26至28日）全台再開出近台幣3700萬的佳績，全台累積票房已來到台幣6.31億，穩坐2025年好萊塢電影票房冠軍，同時也是好萊塢動畫台灣影史票房冠軍。

《動物方城市2》上週末於北美在耶誕檔期加持下，相比前一週不跌反升，票房呈現驚人的35%漲幅，再進帳2000萬美金（約台幣6.27億元），週末票房名次也回到亞軍。目前該片北美票房已破3.21億美金（約台幣100.69億元），準備超車首集的3.41億美金（約台幣106.97億元）。

《動物方城市2》全球票房強強滾。（迪士尼提供）

電影在北美以外的海外市場更突破10億美金大關（約台幣313.7億元），目前賣破10.99億美金（約台幣344.75億元），全球票房則已高達14.2億美金（約台幣445.45億元），穩坐2025年全球好萊塢電影賣座冠軍。

《動物方城市2》持續在台熱映中，預計近日將超越2020年《劇場版「鬼滅之刃」無限列車篇》（上映時片名為《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》）的台幣6.36億，登上台灣影史動畫票房第2名。

