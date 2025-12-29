自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《動物方城市2》全台大破6.31億！將超車鬼滅《無限列車篇》影史紀錄

《動物方城市2》在台賣破台幣6.31億，登上好萊塢動畫台灣影史票房冠軍。（迪士尼提供）《動物方城市2》在台賣破台幣6.31億，登上好萊塢動畫台灣影史票房冠軍。（迪士尼提供）

〔記者許世穎／台北報導〕迪士尼賣座動畫續作《動物方城市2》持續在台熱映，上週末（12月26至28日）全台再開出近台幣3700萬的佳績，全台累積票房已來到台幣6.31億，穩坐2025年好萊塢電影票房冠軍，同時也是好萊塢動畫台灣影史票房冠軍。

《動物方城市2》上週末於北美在耶誕檔期加持下，相比前一週不跌反升，票房呈現驚人的35%漲幅，再進帳2000萬美金（約台幣6.27億元），週末票房名次也回到亞軍。目前該片北美票房已破3.21億美金（約台幣100.69億元），準備超車首集的3.41億美金（約台幣106.97億元）。

《動物方城市2》全球票房強強滾。（迪士尼提供）《動物方城市2》全球票房強強滾。（迪士尼提供）

電影在北美以外的海外市場更突破10億美金大關（約台幣313.7億元），目前賣破10.99億美金（約台幣344.75億元），全球票房則已高達14.2億美金（約台幣445.45億元），穩坐2025年全球好萊塢電影賣座冠軍。

《動物方城市2》持續在台熱映中，預計近日將超越2020年《劇場版「鬼滅之刃」無限列車篇》（上映時片名為《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》）的台幣6.36億，登上台灣影史動畫票房第2名。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中