八點檔女星摔車辭戲 復健期曬「超閃婚戒」...王瞳傻眼留言

顏曉筠上月騎車慘摔，不得不辭演《好運來》。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕顏曉筠11月驚傳騎機車意外，導致左肩韌帶斷裂、脫臼，當時手術還打進鋼板與鋼釘固定，傷勢嚴重到只能含淚辭演民視八點檔《好運來》，角色由白家綺緊急接棒。沒想到正處於復健期的她，今（29日）突然在臉書大曬閃亮婚戒，瞬間驚動演藝圈好友。

顏曉筠收到白家綺送的「暖心禮」，超閃婚戒其實是兩人角色的「專屬浪漫」。（翻攝自臉書）

顏曉筠在臉書感性發文，開頭就大談人生目標與「幸福感」，配圖卻是一張超閃的鑽戒盒，加上文字氣氛感性，讓不少人點開前都以為是「求婚成功」，王瞳直呼：「還沒看內文的時候嚇我一跳，我以為妳被求婚。」許仁杰也開玩笑說：「差一點要恭喜新婚愉快了。」顏曉筠看到則回：「我就算吃完你給我的一箱保健品！我都還沒辦法得到新婚愉快。」幽默自嘲目前真的還沒「脫單」。

然而，這只戒指的主人其實不是新郎，而是超暖心的白家綺。原來白家綺與方馨為了幫受傷的小師妹打氣，特地抽出時間陪伴。席間白家綺神祕遞出一個小袋子，說道：「來，這個給妳。」當顏曉筠疑惑打開深紅色的精緻盒子，白家綺溫柔解釋：「是芸菲的婚戒。」

原來，這份禮物是白家綺對顏曉筠「專屬的浪漫」，象徵著兩人與角色「江芸菲」之間的獨家回憶。顏曉筠感動到當場淚崩：「謝謝姐…謝謝…」她並感性表示：「這戒指也承載了我、妳和江芸菲三個人的獨家回憶。」除了白家綺的浪漫驚喜，前輩方馨也現身力挺。雖然兩人過去從未真正合作過，但方馨一直關注著顏曉筠的表現，她說：「看到妳受傷的新聞，就想抱抱妳，希望能給妳一點點溫暖。讓妳知道身邊有人，相信是支持妳康復很大的力量。」

顏曉筠對此受寵若驚，表示自己在螢幕前一直都是「仰望」方馨的角色，沒想到能收到女神姐姐的私下關心。她現在帶著滿滿的愛、補品以及「乖寶寶糖果」，積極進行物理復健。雖然與《好運來》擦身而過，但這份超強的「姐妹情」讓她驕傲宣布：「我是個幸福的小女孩，我始終這麼認為。」

