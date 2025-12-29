自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

八點檔女星摔車辭戲 復健期曬「超閃婚戒」...王瞳傻眼留言

顏曉筠上月騎車慘摔，不得不辭演《好運來》。（翻攝自臉書）顏曉筠上月騎車慘摔，不得不辭演《好運來》。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕顏曉筠11月驚傳騎機車意外，導致左肩韌帶斷裂、脫臼，當時手術還打進鋼板與鋼釘固定，傷勢嚴重到只能含淚辭演民視八點檔《好運來》，角色由白家綺緊急接棒。沒想到正處於復健期的她，今（29日）突然在臉書大曬閃亮婚戒，瞬間驚動演藝圈好友。

顏曉筠收到白家綺送的「暖心禮」，超閃婚戒其實是兩人角色的「專屬浪漫」。（翻攝自臉書）顏曉筠收到白家綺送的「暖心禮」，超閃婚戒其實是兩人角色的「專屬浪漫」。（翻攝自臉書）

顏曉筠在臉書感性發文，開頭就大談人生目標與「幸福感」，配圖卻是一張超閃的鑽戒盒，加上文字氣氛感性，讓不少人點開前都以為是「求婚成功」，王瞳直呼：「還沒看內文的時候嚇我一跳，我以為妳被求婚。」許仁杰也開玩笑說：「差一點要恭喜新婚愉快了。」顏曉筠看到則回：「我就算吃完你給我的一箱保健品！我都還沒辦法得到新婚愉快。」幽默自嘲目前真的還沒「脫單」。

然而，這只戒指的主人其實不是新郎，而是超暖心的白家綺。原來白家綺與方馨為了幫受傷的小師妹打氣，特地抽出時間陪伴。席間白家綺神祕遞出一個小袋子，說道：「來，這個給妳。」當顏曉筠疑惑打開深紅色的精緻盒子，白家綺溫柔解釋：「是芸菲的婚戒。」

顏曉筠收到白家綺送的「暖心禮」，超閃婚戒其實是兩人角色的「專屬浪漫」。（翻攝自臉書）顏曉筠收到白家綺送的「暖心禮」，超閃婚戒其實是兩人角色的「專屬浪漫」。（翻攝自臉書）

原來，這份禮物是白家綺對顏曉筠「專屬的浪漫」，象徵著兩人與角色「江芸菲」之間的獨家回憶。顏曉筠感動到當場淚崩：「謝謝姐…謝謝…」她並感性表示：「這戒指也承載了我、妳和江芸菲三個人的獨家回憶。」除了白家綺的浪漫驚喜，前輩方馨也現身力挺。雖然兩人過去從未真正合作過，但方馨一直關注著顏曉筠的表現，她說：「看到妳受傷的新聞，就想抱抱妳，希望能給妳一點點溫暖。讓妳知道身邊有人，相信是支持妳康復很大的力量。」

顏曉筠對此受寵若驚，表示自己在螢幕前一直都是「仰望」方馨的角色，沒想到能收到女神姐姐的私下關心。她現在帶著滿滿的愛、補品以及「乖寶寶糖果」，積極進行物理復健。雖然與《好運來》擦身而過，但這份超強的「姐妹情」讓她驕傲宣布：「我是個幸福的小女孩，我始終這麼認為。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中